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حسان الفطحلي: عملية الإقتطاع من منح النواب بين جويلية 2017 وماي 2019 شملت 107 نوّاب بقيمة فاقت 166 ألف دينار

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
وات - شملت عمليّة الإقتطاع من منح النواب بعنوان تغيّبهم عن الجلسات العامة وأشغال اللجان، انطلاقا من شهر جويلية 2017 وإلى غاية شهر ماي الماضي، 107 نوّاب، وفق المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي الذي أضاف أن جملة الإقتطاعات إلى حد شهر ماي 2019، بلغت 166 ألفا و712 دينارا و633 مليما.

وأفاد المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن النواب المعنيّين بالإقتطاع بالنسبة إلى شهر جوان 2019، بلغ عددهم 14 نائبا وأنّ الإدارة بصدد تلقي طعون من قبل المتغيبين، ملاحظا أن الإقتطاع يتم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وينص الفصل 26 من النظام الداخلي للبرلمان، على أن الإقتطاع يتم على أساس غياب أكثر من 6 جلسات متتالية في أشغال اللجان و3 جلسات عامة متتالية مُخصّصة للتصويت".


وقال الفطحلي إن رئاسة المجلس تتابع بشكل متواصل حسن تطبيق الإدارة البرلمانية، لقرار مكتب المجلس الخاص بالإقتطاع من منح النواب المتغيبين.
كما تتابع عملية نشر قائمة النواب المتغيبين، على الموقع الإلكتروني للبرلمان وعلى الشاشات الموزعة في أروقة المجلس، بشكل آلي ودوري، حتى يتم الإطلاع عليها من قبل الزوّار والمجتمع المدني والصحفيين.

وكان رئيس البرلمان، محمّد الناصر، وجّه مؤخّرا برقيّة إلى النواب يدعوهم إلى الحضور لاستكمال إرساء المؤسسات الدستوريّة، مبيّنا أنّ التعثّر الحاصل مردّه عدم حضور العدد الكافي من النواب.


يُذكر أن أشغال الجلسة العامة المخصصة اليوم الإثنين لمساءلة لوزيرة الصحّة بالنيابة، سنية بالشيخ، رُفعت بسبب تغيّب النواب الذين كان يُفترض أن يتوجهوا لها بأسئلة شفاهية.
ويتعلق الأمر ب7 نواب ينتمي 5 منهم إلى كتلة حركة النهضة، وهم كل من نورالدين البحيري وليلى الوسلاتي بوصلاح ومحمد المحسن السوداني وجميلة دبش الكسيكسي وابتسام الجبابلبي وإثنان منهم إلى كتلة الجبهة الشعبية وهما هيكل بن بلقاسم وعمار عمروسية.

  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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