محمد الفاضل محفوظ يلتقي وفدا عن الجمعيّة التونسيّة للثقافة الأمازيغية

Lundi 15 Juillet 2019



باب نات

- استقبل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم بمكتبه وفدا عن الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية يتقدمهم جلول غاق الأمين العام للجمعيّة.وبيّن الوزير بالمناسبة أن الحقوق الثقافيّة للأفراد وللجماعات جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ويمثّل ضمانها شرطا أساسيّا لتفعيل أحكام دستور تونس الجديد، مؤكدا مساندته لاقتراح الجمعية التونسيّة للثقافة الأمازيغية مراجعة التراتيب الجاري بها العمل في مجال تنظيم تسمية المواليد الجدد تكريسا لمبدأ احترام التنوّع الثقافيّ وترسيخا لما استقر عليه فقه القضاء في هذا المجال.واعتبر جلول غاق من جانبه أن الدعوة الموجهة من الوزير محمد الفاضل محفوظ للقاء وفد الجمعية والتباحث معهم حول رؤيتهم ومقترحاتهم، تعتبر حدثا فارقا في سياق مسيرة الدفاع عن إشعاع الثقافة الأمازيغية والتعريف بتراثها ولغتها والنأي بالمسألة الأمازيغيّة عن كل التوظيفات السياسيّة.ولاحظ أن هذا اللقاء كان مثمرا وأنّه يعكس قناعة السلطات التونسيّة بأن الاعتزاز بالثقافة الأمازيغيّة وإحياء الموروث الأمازيغي والمحافظة عليه لا يمكن أن يكون إلاّ عنصر قوّة للمجتمع في ثرائه وتنوعه ووحدته تحت سقف الوطن ودستوره الضامن للحقوق وللحريّات.كما تم خلال هذا اللقاء التباحث حول مقترح أولي لتنظيم ملتقى حواري خلال الفترة القادمة حول "التنوّع الثقافي في تونس: أيّة تقاطعات مع حقوق الإنسان؟".