اريانة: 96ر58 بالمائة نسبة النجاح العامة في الباكالوريا

Lundi 15 Juillet 2019
وات - بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الباكالوريا لسنة 2019 في دورتيها الرئيسية والمراقبة بولاية اريانة 96ر58 بالمائة، حيث احتلت الجهة المرتبة الرابعة على المستوى الوطني، وفق ما افادت به مصادر من المندوبية الجهوية للتربية باريانة مراسلة (وات) .
وبلغ عدد الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة باريانة نحو 56683 تلميذا وتلميذة من مختلف المعاهد العمومية والخاصة وايضا المترشحين بصفة فردية، اجتازوا الاختبارات الكتابية في مختلف الشعب التعليمية وهي الرياضيات والعلوم التجريبية والرياضة وعلوم الاعلامية والاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية، فيما سجل ارتفاع ملحوظ في عدد الناجحين بصفة فردية مقارنة بالسنوات الفارطة ليبلغ هذه السنة 260 من التلاميذ اي بنسبة نجاح قدرت ب24ر8 بالمائة، فضلا عن ارتفاع عدد الناجحين من المعاهد الخاصة ليبلغ هذه السنة 2085 اي بنسبة نجاح قدرت 68ر12 بالمائة .
وقد تمت الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة بولاية اريانة في ظروف طيبة مع تسجيل تراجع لافت في عدد حالات الغش التي لم تتجاوز 18 حالة تمت احالتها على انظار اللجنة الجهوية التي وقع تشكيلها للنظر في ملفات المترشحين المخالفين للبت فيها فضلا عن توفير افضل الظروف للاساتذة المباشرين لعمليات المراقبة بالمراكز الكتابية والاصلاح.
وبلغ عدد الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة باريانة نحو 56683 تلميذا وتلميذة من مختلف المعاهد العمومية والخاصة وايضا المترشحين بصفة فردية، اجتازوا الاختبارات الكتابية في مختلف الشعب التعليمية وهي الرياضيات والعلوم التجريبية والرياضة وعلوم الاعلامية والاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية، فيما سجل ارتفاع ملحوظ في عدد الناجحين بصفة فردية مقارنة بالسنوات الفارطة ليبلغ هذه السنة 260 من التلاميذ اي بنسبة نجاح قدرت ب24ر8 بالمائة، فضلا عن ارتفاع عدد الناجحين من المعاهد الخاصة ليبلغ هذه السنة 2085 اي بنسبة نجاح قدرت 68ر12 بالمائة .
وقد تمت الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة بولاية اريانة في ظروف طيبة مع تسجيل تراجع لافت في عدد حالات الغش التي لم تتجاوز 18 حالة تمت احالتها على انظار اللجنة الجهوية التي وقع تشكيلها للنظر في ملفات المترشحين المخالفين للبت فيها فضلا عن توفير افضل الظروف للاساتذة المباشرين لعمليات المراقبة بالمراكز الكتابية والاصلاح.
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|G
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|P
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|9
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|3
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|3
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|3
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|N
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|3
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|Groupe F
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|2
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|2
|3
|3
|0
|3
|0
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|1
|3
|0
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|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:mandhouj (France )
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