المنستير: إطلاق سراح 14 طالبا قاموا بتعطيل سير الامتحانات بكلية العلوم

Lundi 15 Juillet 2019
وات - قررت النيابة العمومية امس الاحد، إطلاق سراح 14 طالبا من كلية العلوم بالمنستير بعد الاطلاع على ملفاتهم والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع التي تقدمت بمطلب سراح بشانهم، وبعد التزام الطلبة بعدم تعطيل سير الامتحانات، وتراجع عميد الكلية عن شكايته، وسيتواصل استكمال البحث في الملف ومع الطلبة المعنيين في حالة سراح، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم قضاء محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا مراسلة(وات).
وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم الجمعة 13 جويلية الجاري، عندما تعمد عدد من الطلبة منع زملائهم من إجراء الامتحان وإخراج حوالي 300 منهم من قاعة الامتحان، والاعتداء على الإطار التربوي والإداري، للمطالبة بالغاء الامتحانات.
وتقدم تبعا لذلك كلّ من عميد كلية العلوم بالمنستير والكاتب العام بها بشكاية في الغرض، فتحول ممثلون عن النيابة العمومية للكلية لمحاولة ايجاد تسوية، غير أنّ الطلبة رفضوا أي تفاوض وطالبوا بإلغاء الامتحانات، فوقع فتح بحث عدلي وسماع المتضررين.
وكانت النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بهؤلاء الطلبة، على أن يقع عرضهم اليوم الإثنين على أنظار النيابة العمومية، من أجل تعطيل حرية العمل والاعتداء على موظف عمومي، وهضم جانب موظف عمومي، وذلك طبقا للفصول 136 و127 و125 من المجلة الجزائية.
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وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم الجمعة 13 جويلية الجاري، عندما تعمد عدد من الطلبة منع زملائهم من إجراء الامتحان وإخراج حوالي 300 منهم من قاعة الامتحان، والاعتداء على الإطار التربوي والإداري، للمطالبة بالغاء الامتحانات.
وتقدم تبعا لذلك كلّ من عميد كلية العلوم بالمنستير والكاتب العام بها بشكاية في الغرض، فتحول ممثلون عن النيابة العمومية للكلية لمحاولة ايجاد تسوية، غير أنّ الطلبة رفضوا أي تفاوض وطالبوا بإلغاء الامتحانات، فوقع فتح بحث عدلي وسماع المتضررين.
وكانت النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بهؤلاء الطلبة، على أن يقع عرضهم اليوم الإثنين على أنظار النيابة العمومية، من أجل تعطيل حرية العمل والاعتداء على موظف عمومي، وهضم جانب موظف عمومي، وذلك طبقا للفصول 136 و127 و125 من المجلة الجزائية.
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|Tunisie
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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