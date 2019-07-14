القصرين: ضبط سيارة في سبيبة محمّلة بأكثر من3700 علبة سجائر مهرّبة

Dimanche 14 Juillet 2019



وات

- تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني في سبيبة من ولاية القصرين ، اليوم الأحد ، من ضبط سيارة محمّلة بـــــ 3780 علبة سجائر مهرّبة تقدر قيمتها الجملية ب20 ألف دينار لدى شخص أصيل المنطقة كان ينوي بيعها لعدد من المحلاّت التجارية في مدينة سبيبة وفق مصدر أمني بالجهة.وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به لمزيد التحرّي في شأنه، مضيفا أن هذه العملية تأتي في إطار العمل الأمني اليومي في مجال مكافحة التجارة الموازية والتصدي للتهريب بحسب قوله.