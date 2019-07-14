الفنان لطفي بوشناق ينفي توقيعه على عريضة الاستفتاء الموجهة لرئيس الجمهورية حول التعديلات في القانون الانتخابي

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - نفى الفنان لطفي بوشناق توقيعه على عريضة الاستفتاء التي توجه بها عدد من الفنانين والشخصيات السياسية والمجتمعية لرئيس الجمهورية لإثنائه عن التوقيع على التعديلات الأخيرة المدرجة في القانون الانتخابي.
وأكد بوشناق في تصريح أدلى به يوم الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على عدم انتمائه لأي حزب سياسي في تونس مشددا على أن إدراج إسمه كفنان قدير في قائمة الممضين على هذا الاستفتاء يعد "تلاعبا وتوظيفا لأسماء من الفنانين الفاعلين والمؤثرين في المشهد الثقافي لخدمة غايات سياسية ضيقة".
وأكد في التصريح ذاته، على أن دور الفنان والمبدع في الفترة الحالية التي تعيشها تونس يكمن في قدرته على خلق توزانات مجتمعية عبر التخفيف من حدة الصراعات السياسية والايديولوجية وبث رسائل تدعو إلى الوحدة وقبول الاختلاف ونبذ العنف بعيدا عن الحسابات السياسية.
ويذكر أن مجموعة من الأوساط السياسية والمهنية والثقافية ومن المجتمع المدني، كانت قد أعلنت أمس السبت عن إطلاق عريضة الاستفتاء وتوجيهها لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإعادة النظر في التعديلات الأخيرة الخاصة بالقانون الانتخابي قبل ختمها ونشرها بالرائد الرسمي ومطالبته بعرض القانون على الاستفتاء الشعبي، واصفين هذه التعديلات ب"القانون الإقصائي لمنافسين سياسيين".
وأكد بوشناق في تصريح أدلى به يوم الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على عدم انتمائه لأي حزب سياسي في تونس مشددا على أن إدراج إسمه كفنان قدير في قائمة الممضين على هذا الاستفتاء يعد "تلاعبا وتوظيفا لأسماء من الفنانين الفاعلين والمؤثرين في المشهد الثقافي لخدمة غايات سياسية ضيقة".
وأكد في التصريح ذاته، على أن دور الفنان والمبدع في الفترة الحالية التي تعيشها تونس يكمن في قدرته على خلق توزانات مجتمعية عبر التخفيف من حدة الصراعات السياسية والايديولوجية وبث رسائل تدعو إلى الوحدة وقبول الاختلاف ونبذ العنف بعيدا عن الحسابات السياسية.
ويذكر أن مجموعة من الأوساط السياسية والمهنية والثقافية ومن المجتمع المدني، كانت قد أعلنت أمس السبت عن إطلاق عريضة الاستفتاء وتوجيهها لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإعادة النظر في التعديلات الأخيرة الخاصة بالقانون الانتخابي قبل ختمها ونشرها بالرائد الرسمي ومطالبته بعرض القانون على الاستفتاء الشعبي، واصفين هذه التعديلات ب"القانون الإقصائي لمنافسين سياسيين".
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Algerie
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|Tunisie
|Demi Finale
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|Tunisie
|Algerie
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