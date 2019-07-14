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توصيات ملتقى الاعلاميات الرياضيات العربيات بالقاهرة

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - اختتمت في القاهرة أعمال الملتقى العاشر للاعلاميات الرياضيات العربيات الذي أقامه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون والتنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين بحضور محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وبمشاركة صحفيات من 13 دولة عربية وهي تونس والاردن ومصر والسعودية والامارات والبحرين وفلسطين ولبنان واليمن والمغرب والجزائروالسودان والعراق ويذكر ان التونسية رجاء السعداني تراس لجنة المراة بالاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وقدمت المشاركات في نهاية اعمال الملتقى توصيات تؤكد بالخصوص على ضرورة انخراط ومشاركة الاعلاميات فى كل المؤسسات والروابط الرياضية والتواصل مع الهيئات للعمل على تسهيل عمل الاعلاميات الرياضيات وامدادهن بكل الإمكانيات المتاحة اضافة الى الربط مابين الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بهدف سرعة اتاحة المعلومات والأخبار خاصة فى البطولات الكبرى.


كما اكدت المشاركات في الملتقى على اهمية تنظيم دورات مكثفة وورش عمل لزيادة الخبرات التقنية والفنية لجميع الاعلاميات باختلاف مجالاتهم مع الاستفادة ونقل الخبرات مع القنوات الأجنبية المتطورة وكذلك تشجيع الأنشطة المتعلقة بممارسة المرأة للاعلام وثقلها المهنى وتعزيز مواقعها في المؤسسات التى تعمل بها ، والعمل على تحفيز مشاركتها ومساوتهن بزملائهن من الرجال.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تواصل مع وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية للمساهمة في تواجد الاعلاميات العرب فى تغطية البطولات الكبرى ، واصدار ميثاق لتحسين وحماية الاعلاميات العرب.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Tunisie (1-0)
    20:00: Algérie - Nigeria (2-1) ...
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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