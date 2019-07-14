مجلس النواب يناقش يومي الاربعاء والخميس المقبلين 9 مشاريع قوانين حول المحروقات وقرضا لتمويل قطاع الصحة

Dimanche 14 Juillet 2019



وات

- يناقش مجلس نواب الشعب، خلال جلستين عامتين مبرمجتين، يومي الثلاثاء والإربعاء (16 و 17 جويلية الجاري) 10 مشاريع تغطي أساسا قطاعي الغاز الطبيعي ورخص إستكشاف المحروقات بشتى أنحاء البلاد .وتتضن قائمة المشاريع المعروضة ، وفق بيانات نشرها المجلس على موقعه الإلكتروني ، مشروع قانون يتعلق بالإتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته.وسيناقش المجلس، في سياق متصل، مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة.وسينظر البرلمان، كذلك، في مشاريع قوانين تتعلق برخص إستكشاف المحروقات " الواحة " و "حزوة " و" صواف " و" كاف عباد" و "ماتلين" و "تسكرايا" و"حلق المنزل" ( 7 مشاريع قوانين منفصلة).وتتضمن حزمة المشاريع المزمع مناقشتها ، كذلك، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية في 14 فيفري 2019 .