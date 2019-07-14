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مجلس النواب يناقش يومي الاربعاء والخميس المقبلين 9 مشاريع قوانين حول المحروقات وقرضا لتمويل قطاع الصحة

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - يناقش مجلس نواب الشعب، خلال جلستين عامتين مبرمجتين، يومي الثلاثاء والإربعاء (16 و 17 جويلية الجاري) 10 مشاريع تغطي أساسا قطاعي الغاز الطبيعي ورخص إستكشاف المحروقات بشتى أنحاء البلاد .

وتتضن قائمة المشاريع المعروضة ، وفق بيانات نشرها المجلس على موقعه الإلكتروني ، مشروع قانون يتعلق بالإتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته.
وسيناقش المجلس، في سياق متصل، مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة.


وسينظر البرلمان، كذلك، في مشاريع قوانين تتعلق برخص إستكشاف المحروقات " الواحة " و "حزوة " و" صواف " و" كاف عباد" و "ماتلين" و "تسكرايا" و"حلق المنزل" ( 7 مشاريع قوانين منفصلة).
وتتضمن حزمة المشاريع المزمع مناقشتها ، كذلك، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية في 14 فيفري 2019 .

  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
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