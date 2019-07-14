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نسبة النجاح العامة في المعاهد العمومية والخاصة بولاية منوبة تبلغ 77ر39 بالمائة

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الباكالوريا بولاية منوبة 66ر39 بالمائة، وذلك بعد نجاح 1767 من التلاميذ من جملة 4455 من المترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة منهم 507 في دورة التدارك.
ووصلت نسبة النجاح في امتحان الباكالوريا على مستوى المعاهد العمومية 27ر46 بالمائة (نجاح 1758 تلميذا وتلميذة من بين 3799 من المترشحين)، اما في المعاهد الخاصة فقد بلغت نسبة النجاح 26ر1 بالمائة (نجاح 7 من المترشحين من جملة 555 مرشحا).
وقدرت نسبة نجاح المترشحين الفرديين 09ر3 بالمائة (نجاح 4 من جملة 101 مرشحا).


وشهدت نسبة النجاح في امتحان الباكالوريا للموسم الدراسي 2018-2019، ارتفاعا يعادل 4ر2 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي المنقضي، والمقدرة بـ64ر37 بالمائة، حسب تصريح المندوب الجهوي للتربية، فؤاد لطيف لمراسلة "وات" بالجهة.

وتصدرت شعبة العلوم التجريبية، قائمة الناجحين بـ427 ثم شعبة الاقتصاد والتصرف (419) فشعبة العلوم التقنية (303 ) والآداب (240) والرياضيات (194) واخيرا شعبة علوم الاعلامية (131).

وآل المركز الاول جهويا على مستوى النتائج في الدورتين (الرئيسية والتدارك) إلى المعهد الثانوي بمنوبة بنسبة نجاح قدرها 53ر60 بالمائة تلاه معهد ابن أبي الضياف بمنوبة (46ر55 بالمائة) فمعهد شارع الاستقلال بوادي الليل (19ر55 بالمائة) ثم معهد البطان (55ر54 بالمائة ) فيما احتل المرتبة الخامسة جهويا معهد أسد ابن الفرات بوادي الليل (64ر51 بالمائة).

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Tunisie
    20:00: Algérie - Nigeria
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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