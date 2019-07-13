إياد الدهماني: لانية للتراجع عن المنشور الذي يمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية

Samedi 13 Juillet 2019
وات - أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، مساء اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات) ،ان المنشور الحكومي الصادر مؤخرا والذي يمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية هو "منشور ساري المفعول وأن محتواه واضح وأنه ليست هناك نية للتراجع عنه".
واضاف الدهماني أنه "لا صحة لما تم ترويجه من أخبار عن تراجع الحكومة بخصوص هذا المنشور الحكومي الذي يمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية".
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يذكر ان رئيس الحكومة وجّه يوم 5 جويلية الجاري منشورا (عدد15) الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص حسن تطبيق اجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية.
واكد رئيس الحكومة في منشوره انه يتعين اتخاذ الاجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية وذلك في اطار الحفاظ على الامن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الامثل لمتطلبات السلامة.
واضاف الدهماني أنه "لا صحة لما تم ترويجه من أخبار عن تراجع الحكومة بخصوص هذا المنشور الحكومي الذي يمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية".
اقرأ أيضا: الفاضل محفوظ: منشور رئاسة الحكومة لا يمنع النّقاب داخل المؤسّسات العموميّة
يذكر ان رئيس الحكومة وجّه يوم 5 جويلية الجاري منشورا (عدد15) الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص حسن تطبيق اجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية.
واكد رئيس الحكومة في منشوره انه يتعين اتخاذ الاجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية وذلك في اطار الحفاظ على الامن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الامثل لمتطلبات السلامة.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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