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مركز النهوض بالصادرات يفتح باب تسجيل المؤسسات للمشاركة في صالون البناء بالكوت ديفوار الى غاية 22 جويلية 2019

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
وات - دعا مركز النهوض بالصادرات ، المؤسسات التونسية المهتمة بالمشاركة في الصالون الدولي للهندسة والبناء بالكوت ديفوار "آرشيبات " الذي سيقام خلال مطلع أكتوبر 2019 الى التسجيل في أجل أقصاه يوم 22 جويلية 2019 .
وأكد المركز، في بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني، ان عدد الأماكن المخصصة للمؤسسات التونسية محدودة وانه يمكنه انهاء عمليات التسجيل عند بلوغ العدد المطلوب.
وأضاف ان الجناج التونسي، ضمن التظاهرة، مخصص فقط للمؤسسات التي توفر سلعا وخدمات تونسية وانه يتعين على المؤسسات التي تترشح لأول مرة تقديم وثائق لإثبات احداثها القانوني ومعاملاتها الديوانية.
وتشير التوقعات الى ان الدورة الدورة السابعة لتظاهرة " أرشيبات" التي تنظم من 01 إلى 05 أكتوبر 2019 بالكوت ديفوار (ابيدجان) ، وتبحث موضوع "السكن اللائق للجميع " ستسقطب انظار 30 ألف زائر وستلقى مشاركة أكثر من 300 مؤسسة.


ويمتلك القطاع الخاص في تونس عدة شركات رائدة في مجال البناء والتشييد ومكاتب الإستشارة الهندسية ويعد هذا القطاع من بين القطاعات ذات القيمة المضافة ومتنامية الإنتشار في إفريقيا في ظل وتيرة النمو المرتفعة في القارة.
شيراز

  
  
     
  
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Special can 201
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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