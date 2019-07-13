حوار وطني خاص بالمتقاعدين وكبار السن يوم الثلاثاء القادم

Samedi 13 Juillet 2019
وات - أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح لـ"وات" اليوم السبت، انه سيتم يوم الثلاثاء القادم تنظيم حوار وطني خاص بالمتقاعدين وكبار السن، بإشراف رئاسة الحكومة.
ومن المبرمج ان يشارك في الحوار الوطني حول المتقاعدين، ثلة من الخبراء وممثلون عن المجتمع المدني وعن الوزارات والهياكل المتدخلة ومتقاعدون، للنظر في سبل ضبط الآليات التي تضمن الاستفادة من خبرات المتقاعدين وكبار السن ونقل التجارب الثرية والمهارات العالية التي تتمتع بها هذه الفئة من المجتمع إلى الشباب أو المؤسسات الناشئة، على غرار ماهو معمول به على المستوى الدولي، وفق ما بينه الطرابلسي.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أنه سيتم بالمناسبة الاعلان عن قرارات تتعلق بتمتيع المتقاعدين وكبار السن بجملة من الامتيازات، مؤكدا أن اهتمام الحكومة بهذه الفئة من المجتمع التونسي يهدف إلى "جعل التقاعد في تونس نافذة على حياة أخرى وألا يكون بأي حال من من الأحوال نهاية المطاف"، وفق تعبيره.
ومن المبرمج ان يشارك في الحوار الوطني حول المتقاعدين، ثلة من الخبراء وممثلون عن المجتمع المدني وعن الوزارات والهياكل المتدخلة ومتقاعدون، للنظر في سبل ضبط الآليات التي تضمن الاستفادة من خبرات المتقاعدين وكبار السن ونقل التجارب الثرية والمهارات العالية التي تتمتع بها هذه الفئة من المجتمع إلى الشباب أو المؤسسات الناشئة، على غرار ماهو معمول به على المستوى الدولي، وفق ما بينه الطرابلسي.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أنه سيتم بالمناسبة الاعلان عن قرارات تتعلق بتمتيع المتقاعدين وكبار السن بجملة من الامتيازات، مؤكدا أن اهتمام الحكومة بهذه الفئة من المجتمع التونسي يهدف إلى "جعل التقاعد في تونس نافذة على حياة أخرى وألا يكون بأي حال من من الأحوال نهاية المطاف"، وفق تعبيره.
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Par:mandhouj (France )
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