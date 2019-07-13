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اريانة: اعلاء قيمة العمل بتثمين ادارة الموارد البشرية بالمؤسسات محور يوم دراسي

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
وات - نظمت جمعية "الاكاديمية التونسية لعلوم ادارة الاعمال "اليوم السبت يوما دراسيا تحت عنوان "نحو وظيفة الموارد البشرية اكثر استراتيجية ومتجددة" حيث قدمت تصوراتها لتثمين وظيفة ادارة الموارد البشرية بالمؤسسات ودورها في اعلاء قيمة العمل لدعم الاقتصاد وتنميته.

وقدم رئيس الجمعية ياسين سلامة لمراسلة (وات) بالجهة جملة من المقترحات العملية لفائدة المؤسسات الاقتصادية لتحسين جودة الخدمات على مستوى ادارة الموارد البشرية وتثمين الكفاءات والمهارات البشرية من خلال التطرق الى اهمية رقمنة المعطيات الادارية وتمكين الكفاءات بالمؤسسات الاقتصادية من التواصل الايجابي مع الادارة العامة لمصلحة العمل، الى جانب ايلاء الافكار والمبادرات الخاصة صلب هياكل العمل الاهتمام وتشجيع الاطارات ماديا ومعنويا على مزيد البذل والعطاء دون تحقير من شانها وخاصة الشابة منها .


من جانبها، اكدت مستشارة تسيير الموارد البشرية وعضو جمعية الاكاديمية التونسية لعلوم ادارة الاعمال زينب عطية ان "رؤساء المؤسسات الاقتصادية في حاجة للعمل بجدية وبصفة تشاركية مع القائمين على ادارة الموارد البشرية لتطوير اساليب العمل اولا وتثمين القدرات والكفاءات العاملة صلب المؤسسة واعطائها الحقوق المادية والمعنوية التي تستحقها" مشيرة الى ان اعادة الثقة للعامل عبر تثمين قدراته وتكوينه المستمر "يمكن ان يساعد على خلق مناخ ملائم للانتاج وتطوير الموارد المادية للمؤسسة على اعتبار ان العامل فيها يساهم في تنميتها عن حب واقتناع وثقة في مؤهلاته التي يشعر انها محل تقدير من قبل رؤسائه في العمل وليس مهمشا" وفق تعبيرها.
وطرح اليوم الدراسي حول "وظيفة الموارد البشرية بالمؤسسات" الذي حضره خبراء في مجال ادارة الاعمال من تونس وفرنسا والمملكة العربية السعودية، العديد من الاسئلة من ذلك كيفية تنمية الموارد البشرية بالمؤسسات وسبل تطويع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لخلق الثروة، الى جانب سبل توظيف الثورة الرقمية والتكنولوجية لتطوير المجالات الادارية والتنظيمية وحتى الاخلاقية لنحت مستقبل افضل للمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن طرح دور ادارة الموارد البشرية في مسايرة المستجدات الحاصلة .

  
  
     
  
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