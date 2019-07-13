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المنستير: حجز وسحب كميات من المشروبات لاستعمالها مياه بئر

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
وات - حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير أمس الجمعة 2136 لترا من المشروبات باحد المحلات، استعملت فيها مياه بئر، منها 624 لترا من المشروبات (مياه وسكر ومنكهات) منتهية الصلوحية، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك مراسلة (وات).

واضافت المبروك انه وقع سحب 1215 لترا من الأسواق، ورفع عينات للقيام بتحاليل جرثومية وتحاليل في المواد الحافظة وفي الملونات للتأكد من مطابقتها للخصائص القانونية والتراتيب المتعلقة بها، وبينت انه في حال ثبوت غير تطابق المنتوج مع المواصفات، سيقع اتلافه، مشيرة إلى أنّ مثل هذه الممارسات تعرض المخالف إلى عقوبات مالية وسجنية.


  
  
     
  
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Nigeria 6 3 2 0 1 0
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