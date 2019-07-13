عين سلطان بمعتمدية كسرى.. من عين للماء شتاء إلى مسبح لسكان المنطقة صيفا

Samedi 13 Juillet 2019



وات

- تجعل عين سلطان كل من يتردد على معتمدية كسرى من ولاية سليانة، وهي اعلى منطقة سكنية بالبلاد التونسية (1174 مترا فوق سطح البحر)، يتوجه إليها مباشرة ليتمتع ب"شربة ماء" زلال وعذب لعلها تروي عطشه، بعد أن تسلق الهضاب الصعبة ليصل إليها.هذه العين، التي تتميز بقربها من مقهى عين سلطان وشلالات كسرى الجميلة، تعد وجهة للعديد من الزوار للتمتع بهواء نقي، ولأخذ البعض من الصور التذكارية في فصلي الشتاء والربيع، فيما تتحول صيفا إلى مسبح لأهالي منطقتي كسرى السفلى والعليا خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وانعدام مواطن الترفيه.وتشكل عين سلطان فرصة لشباب الجهة للاستمتاع بنقائها وبالسباحة فيها، حسب سهيل الخريفي، وهو أحد متساكني المنطقة، قائلا إنه يتردد على العين صباحا ومساء رفقة أصدقائه خاصة مع غياب جميع مرافق الترفيه بالمنطقة.وذكر الخريفي أن والده كان يصطحبه منذ صغره ليعلمه تقنيات السباحة، فاتخذها منذ ذلك اليوم هواية له ليسبح ويستمتع ويقوم بحركاته البهلوانية.عين السلطان ليست المتنفس الوحيد لأهالي كسرى، أو كما يطلق عليهم" الكساورية"، بل تستهوي أيضا العديد من زائريها، ومحمد أمين بدر الدين، أصيل ولاية صفاقس، خير دليل على ذلك، إذ أكد أنه يتردد منذ 3 سنوات على العين بغرض السباحة والاستمتاع.يشار إلى أن بقية معتمديات الجهة تعج أيضا بمرتادي العيون للتمتع بالسباحة صيفا.