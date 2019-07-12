بنزرت : حجز اربعة مراكب نقل للأشخاص بغار الملح وتحرير 8 محاضر

Vendredi 12 Juillet 2019



وات

- أفضت الحملة الأمنية التي نفذت يوم الجمعة بغار الملح من قبل المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، من أجل التصدي لكل أشكال النقل العشوائي للأشخاص، إلى تحرير 8 محاضر، أربعة منها محاضر عدلية، والبقية محاضر من أجل نقل الأشخاص دون ترخيص، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول بالجهة.وأوضح ذات المصدر في تصريح لمراسل "وات"، أن الجهاز الرقابي الأمني المتكون من مصالح الحرس البحري، وبالتنسيق مع والي بنزرت، رئيس المجلس الجهوي للأمن، وبالتعاون مع مصالح الحرس البحري بغار الملح وفرق الإرشاد وفوج التدخل الجهوي التابعين للحرس الوطني، قام بحجز صوري لأربعة مراكب، مع الاحتفاظ بشخص بتهمة عدم الامتثال للإجراءات القانونية، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.وأضاف أن الحملة ستتواصل خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار تنفيذ الاجراءات القانونية الواجبة لضمان مقتضيات النقل الآمن للأشخاص من وإلى مختلف الشواطئ، مبينا أن 9 مهنيين كانوا تحصلوا على تراخيص نقل الاشخاص وأن 10 آخرين في انتظار إتمام باقي الاجراءات ذات الصلة.