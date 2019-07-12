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تونس ستكون حاضرة في الصالون الدولي ''إكسبو دبي 2020''

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - تشارك تونس، من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أفريل 2021، في فعاليات الصالون الدولي "إكسبو 2020" في دبي، أحد مدن الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".
وسيتم، خلال هذا الصالون، تخصيص 400 متر مربع لتركيز الجناح التونسي، وفق بلاغ أصدرته مركز النهوض بالصادرات الجمعة.
وسترتكز المشاركة التونسية، التي تحمل شعار "إبداع الشباب، استثمار للمستقبل"، على ابتكارات الشباب لتحقيق مستقبل واعد وبالتالي بعث رسالة أمل لهذه الفئة ولرجال الأعمال قصد المساهمة في تنمية وتقدم البلاد".
وسيقوم المشاركون التونسيون في سبيل تجسيد هذا الصدد بإدماج "قرية الفرص"، داخل "إكسبو دبي 2020"، للتعريف بمشاريع الشباب المبتكرة والتي من شأنها تقديم حلول للمشاكل الهيكلية التي تواجهها بعض الدول إضافة الى عرض أهم الانجازات التونسية التي تركت بصمتها في التراث العالمي والانساني والمشاريع المستقبلية الكبرى المبرمج تحقيقها.

وسيتمكن الزوار في نهاية زيارة هذا الصالون الدولي، من اقتناء الأطباق وتذوق الأكلات الخاصة بكل بلد، والتي تعكس ثراء وتنوع الثقافات.
ويجمع "إكسبو دبي 2020"، الذي ينتظم كل خمس سنوات، ما يزيد عن 200 بلد ومنظمة دولية، في مساحة عرض جملية تفوق 438 هكتارا، وهو ما يعكس التزام وتشبث مختلف دول العالم بالمشاركة في هذا الصالون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياحي.
يذكر أن تونس تشارك بانتظام في هذه المعارض الدولية، منذ اول معرض احتضنته لندن سنة 1851، الى غاية المشاركة في معرض سنة 2015 بمدينة ميلانو الايطالية حول موضوع "تغذية الكوكب: طاقة لمدى الحياة" والذي استقطب أكثر من 20 مليون زائر.

  
  
     
  
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Special can 201
    Les prochains matchs le dimanche 14
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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