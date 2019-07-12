وزير النقل يعطي اشارة انطلاق استعمال اللوحة الرقمية في امتحان الحصول على رخصة السياقة في بنزرت

Vendredi 12 Juillet 2019



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- أعطى وزير النقل، هشام بن أحمد، الجمعة ببنزرت، إشارة انطلاق استعمال اللوحة الرقمية في الامتحان التطبيقي من أجل الحصول على رخصة السياقة في الجهة.وقال بن أحمد في تصريح اعلامي، بالمناسبة، إن ّهذا المشروع، أنجز بالتنسيق وبالتعاون مع المهنيين، وهو يهدف الى إضفاء الشفافية عند اجراء الاختبارات الحصول على رخص السياقة.كما ياتي في اطار تفعيل استعمال التكنولوجيات في الإدارة التونسية، بما يسهم في تسريع اسداء مثل هذه الخدمات، ويتيح للممتحن الحصول على رخصة القيادة في الحين، عوض انتظار ما لا يقل عن أسبوعين بعد النجاح في الامتحان.ولاحظ أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كل ولايات الجمهورية خلال الصائفة الجارية مع تدعيمها بالتنسيق مع المهنيين باجراءات اضافية نموذجية من قبيل تركيز كاميرا مراقبة في سيارة الامتحان وغيرها من الاجراءات.واشار الوزير الى ان ولاية بنزرت بادرت، يوم 1 جويلية 2019 ، الى تركيز أوّل لجنة جهوية في البلاد مكلفة بدراسة ملفات ذوي الاحتياجات الخصوصية الراغبين في اجراء الامتحان التطبيقي من أجل الحصول على رخصة قيادة السيارة وهو ما سيخفف عنهم جملة من الاعباء المالية والبدنية والاشكاليات.وقد قامت في هذا الصدد، بدراسة 20 ملف ورد عليها ومكنت اصحابها من مواعيد للغرض، بعد أن كانت فترة انتظار هذه الفئة الاجتماعية تتراوح بين 16 و18 شهرا من اجل الحصول على موعد.ولاحظ بن أحمد من جهة أخرى، أنّ الخطوط التونسية استعدت كما ينبغي للموسم السياحي وبالخصوص لعودة الجالية التونسية، من خلال توفير 10 آلاف تذكرة اضافية بسعر موحد ومنخفض وتوفير 500 تذكرة لفائدة الاسر كثيرة العدد والتي قد تكون تمر ببعض الاشكاليات المالية.واطلع الوزير رفقة والي الجهة على برنامج حملات النظافة وعلى ما اقرته الشركة الجهوية لنقل المسافرين ببنزرت من اجراءات بالشراكة مع المكونات المهنية والجمعياتية في اطار البرنامج الوطني " هيا نبحرو"، حيث تم توفير ما يزيد عن 330 خط لنقل المصطافين من الأحياء السكنية ذات الكثافة نحو الشاطئ والعودة بهم .كما أدى زيارة تفقد خلالها البنية الأساسية للميناء التجاري ببنزرت متعهدا بفض الإشكاليات المعطلة للأشغال والمقدرة تكاليفها بحوالي 7 م د وذلك في غضون شهري أكتوبر ونوفمبر 2019، قبل معاينة محطة النقل الجلاء وظروف العمل بها من قبل المهنيين والخدمات المسداة للمواطنين.