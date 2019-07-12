سوسة : المجلس الجهوي يصادق في دورته العادية الثانية على مشروع انجاز مترو سوسة

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - صادقت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية سوسة اليوم الجمعة على مشروع إنجاز مترو سوسة وذلك بكلفة تقديرية تناهز 500 مليون دينار.
واستمع أعضاء المجلس خلال انعقاد دورتها العادية الثانية لسنة 2019 بإشراف والي الجهة عادل الشليوي الى عرض حول الدراسة الأولية للمشروع الذي تمّ إعداده من طرف الإدارة الجهوية للشركة الوطنية للسكك الحديدية بسوسة شملت بالخصوص تقديم المشروع الذي يتضمن تركيز 3 خطوط مترو خفيف جديدة تضاف الى خط مترو الساحل الحالي الرابط بين سوسة باب الجديد والمنستير والمهدية.
واتضح من خلال العرض ان الخط الأول لمشروع مترو سوسة سيربط سوسة المدينة بالقلعة الكبرى وفي فترة لاحقة بالنفيضة في حين يربط الخط الثاني سوسة المدينة بالقلعة الصغرى ومساكن أمّا الخط الثالث فيربط سوسة المدينة بسوسة الجنوبية ثم مساكن.
ونظرا لأهمية مشروع مترو سوسة في تحسين جودة خدمات النقل العمومي والتقليص من ظاهرة الاختناق المروري التي أصبحت تشهدها مدينة سوسة وأحوازها دعا أعضاء المجلس الجهوي الى عرض هذا المشروع على أنظار وزارة النقل من أجل التسريع في إجراءات إنجازه.
واستمع أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة الى عرض قدمه الرئيس المدير العام لشركة ميناء النفيضة شكري العميري حول مراحل إنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له، حيث ذكر أن المركب المينائي بالنفيضة الذي من المنتظر ان تنطلق اشغال إنجاز قسطه الأول بداية من جانفي 2020 يشمل المنطقة المينائية على مساحة 1000 هكتار ومنطقة الخدمات الاقتصادية اللوجستية الممتدة على مساحة 2000 وأشار إلى أن إنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة يتطلب بالخصوص إنجاز جملة من البنى الأساسية والشبكات الخارجية أبرزها إنجاز محول جديد لربط الميناء بالطريق السيارة والطريق الوطنية رقم 1 وكذلك ربطه بشبكة السكك الحديدية على مستوى مدينة النفيضة.
واستمع أعضاء المجلس خلال انعقاد دورتها العادية الثانية لسنة 2019 بإشراف والي الجهة عادل الشليوي الى عرض حول الدراسة الأولية للمشروع الذي تمّ إعداده من طرف الإدارة الجهوية للشركة الوطنية للسكك الحديدية بسوسة شملت بالخصوص تقديم المشروع الذي يتضمن تركيز 3 خطوط مترو خفيف جديدة تضاف الى خط مترو الساحل الحالي الرابط بين سوسة باب الجديد والمنستير والمهدية.
واتضح من خلال العرض ان الخط الأول لمشروع مترو سوسة سيربط سوسة المدينة بالقلعة الكبرى وفي فترة لاحقة بالنفيضة في حين يربط الخط الثاني سوسة المدينة بالقلعة الصغرى ومساكن أمّا الخط الثالث فيربط سوسة المدينة بسوسة الجنوبية ثم مساكن.
ونظرا لأهمية مشروع مترو سوسة في تحسين جودة خدمات النقل العمومي والتقليص من ظاهرة الاختناق المروري التي أصبحت تشهدها مدينة سوسة وأحوازها دعا أعضاء المجلس الجهوي الى عرض هذا المشروع على أنظار وزارة النقل من أجل التسريع في إجراءات إنجازه.
واستمع أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة الى عرض قدمه الرئيس المدير العام لشركة ميناء النفيضة شكري العميري حول مراحل إنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له، حيث ذكر أن المركب المينائي بالنفيضة الذي من المنتظر ان تنطلق اشغال إنجاز قسطه الأول بداية من جانفي 2020 يشمل المنطقة المينائية على مساحة 1000 هكتار ومنطقة الخدمات الاقتصادية اللوجستية الممتدة على مساحة 2000 وأشار إلى أن إنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة يتطلب بالخصوص إنجاز جملة من البنى الأساسية والشبكات الخارجية أبرزها إنجاز محول جديد لربط الميناء بالطريق السيارة والطريق الوطنية رقم 1 وكذلك ربطه بشبكة السكك الحديدية على مستوى مدينة النفيضة.
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|Benin
|Nigeria
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Algerie
|Madagascar
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|Tunisie
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|Tunisie
|Algerie
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Par:AlHawa (Georgia )
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