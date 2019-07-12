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عرض ''أوا دانس'':هدية من الشعب الياباني إلى الشعب التونسي (سفير اليابان بتونس)

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - انتظمت في سهرة الخميس بالمركز الإعلامي بالمسرح الروماني بقرطاج ندوة صحفية للباليه الياباني "أوا دانس" الذي سيقدم مساء الجمعة عرضا فنيا في إطار الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي.

وقدمت الفرقة اليابانية لوحة مختصرة من العرض أمام الإعلاميين الذين واكبوا هذه الندوة الصحفية، ودعوا مجموعة من الحاضرين لمشاركتهم الرقص فتحول الفضاء إلى ركح مفعم بالبهجة وباعث للفرح حتى أن السفير الياباني "شينزيكي شيميزو" الذي واكب الندوة وقدّم نبذة عن جذور هذه الرقصة وخصوصيتها انضم إلى مجموعة الراقصين.


"رقصة آوا" رقصة تشاركية، يدعو خلالها الراقصون الجمهور لمشاركتهم إيقاعها والتماهي مع نغماتها، تلك هي القاعدة أو العادة التي اقترنت بهذه الرقصة الفلكلورية القادمة إلينا من اليابان وتحديدا من مدينة "آوا" المحاصرة بالبحر وأكد قائد فرقة آوا للرقص الفنان "أزومي" على عنصر المشاركة الذي يجعل من هذه الرقصة مهرجانا من الألوان والإيقاعات وقدم بسطة عن خصوصيتها والآلات الموسيقية التي يعود بعضها إلى أربعة قرون.
واعتبر السفير عرض "آوا دانس" للبالي الياباني بقرطاج هدية من الشعب الياباني إلى الشعب التونسي بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لبعث السفارة اليابانية بتونس واعدا الجمهور التونسي بالمزيد من العروض التي تعرّف بالثقافة اليابانية وأوجهها المختلفة.
وسيقدم أكثر من ثلاثين عنصرا بين راقصين وعازفين مساء هذه الليلة عرض "آوا دانس" على ركح المسرح الروماني بقرطاج يتواصل على امتداد ساعة وعشرين دقيقة. ويتضمن هذا العرض ست لوحات بأزياء تمتزج فيها ألوان البحر والسماء بألوان الشمس والأرض بكل تدرجاتها.

جدير بالذكر أن "آوا" هي مدينة محاصرة بالبحر مناخها يشبه مناخنا المتوسطي ومنه استوحى السكان رقصتهم، وهو ما اعتبره السفير الياباني بتونس نقطة التقاء أولى تجمع بين الشعبين أما النقطة الثانية فهي خصوصية هذه الرقصة التي جاءت الفرقة لتقديمها على ركح المسرح الروماني بقرطاج ضمن برنامج التعاون الثقافي موضحا أن رقصة "آوا" هي عادة يمارسها سكان مدينة "آوا" في فصل الصيف بالساحات العامة يستحضرون أسلافهم ويستقبلون المهاجرين العائدين إلى موطنهم الأصلي لإقامة الاحتفال وزيارة المقابر وبمرور الزمن ازدادت شعبية هذه الرقصة فيما يشبه احتفالات الأعياد في تونس.

  
  
     
  
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Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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