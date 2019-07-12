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وزير الخارجية يلتقي سفير تركيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - استقبل وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي الجمعة 12 جويلية 2019 بمقر الوزارة، سفير تركيا بتونس عمر فاروق دوغان، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

وعبّر الوزير خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي بذلها الدبلوماسي التركي في سبيل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة.


من جهته عبر السفير التركي عن امتنانه لما لقيه من دعم من قبل السلطات التونسية، ما مكنه من أداء مهامه على أكمل وجه.

  
  
     
  
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