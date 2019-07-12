الجهيناوي يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة بواشنطن

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- يؤدي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي خلال الفترة من 16 إلى 18 جويلية 2019 زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد تونسي رفيع المستوى للإشراف مع نظيره الأمريكي "مايك بومبيو" على أشغال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.و وفق بلاغ لوزرارة الخارجية, يأتي انعقاد هذه الدورة الجديدة من الحوار الإستراتيجي تجسيدا للإرادة المشتركة بين البلدين لمزيد الارتقاء بعلاقات التعاون الإستراتيجية التي تجمعهما في شتى المجالات وتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ويعد انعقاد الحوار الإستراتيجي بين البلدين تتويجا للحركية المتميزة على مستوى آليات التعاون الثنائي وللقاءات الثنائية المكثفة التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال النصف الأول من سنة 2019 والتي تضمنت انعقاد أشغال الدورة 30 للجنة العسكرية التونسية الأمريكية يوم 29 أفريل 2019 وإجتماع المجلس المشترك للتجارة والاستثمار (TIFA) يوم 17 ماي 2019، واللجنة الاقتصادية المشتركة التونسية الأمريكية ( JEC ) يوم 14 جوان 2019.يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة التي يؤديها وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي إلى واشنطن، بعد زيارتي العمل التي أداها في شهري جويلية 2018 وأفريل 2019، ومن المنتظر أن يجري الوزير إضافة إلى اللقاء الذي سيجمعه مع نظيره الأمريكي لقاءات مع عدد من سامي المسؤولين في الإدارة والكونغرس الأمريكيين لبحث مجالات التعاون الثنائي وعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما سيشارك في حلقة نقاش مع ممثلين عن مراكز التفكير الأمريكية والمنظمات والشخصيات المهتمة بمتابعة الشأن التونسي.وبمناسبة زيارته إلى واشنطن سيمثل السيد خميس الجهيناوي تونس في أشغال المؤتمر الوزاري السنوي الثاني الذي تنظمه الخارجية الأمريكية يوم 18 جويلية 2019 حول حماية الحريات الدينية.يذكر أن العلاقات التونسية الأمريكية حافظت على طابعها الإستراتيجي حيث واصلت الإدارة الأمريكية دعمها لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس والوقوف إلى جانبها لمواصلة تركيز المؤسسات الديمقراطية ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. كما تحظى تونس بدعم هام من قبل الكونغرس الأمريكي خاصة فيما يتعلق بحزمة المساعدات التي تخصصها الولايات المتحدة في إطار ميزانية المساعدات الخارجية، والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة.كما يجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية عديد برامج التعاون في مختلف المجالات على غرار التعاون الأمني والعسكري والتعليم العالي والثقافة والفلاحة والتجارة.