السبت 13 جويلية: ولاية بن عروس ضيفة مدينة الثقافة

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - تتواصل تظاهرة "أيام الجهات: مدن الفنون في مدينة الثقافة"، وسيكون الموعد في سهرة السبت 13 جويلية 2019 مع ولاية بن عروس في برنامج ثقافي وفني ثري ومتنوع ينطلق في السادسة مساء مع تنشيط خارجي لعرض "طرق" لفرقة ابراهيم البهلول ومجموعة باباروني.
ويتضمن برنامج هذه الاحتفالية عدّة معارض في البهو السفلي لمدينة الثقافة من بينها عرض أزياء بمرافقة موسيقية للفنان رياض الصغيّر، معرض حول المواقع الأثرية لولاية بن عروس ومعرض خاص لموقع أوذنة الأثري.
أما في البهو الرئيسي للمدينة، فينتظم جناح للصناعات التقليدية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصناعات التقليدية، وورشات مختلفة وجناح الفنون التشكيلية (لوحات فنية، منحوتات، لوحات في فن الكاركاتور، منسوجات للفنانة صفية فرحات وغيرها... ) إضافة إلى اجنحة أخرى خاصة بإصدارات الجهة من شعر وقصص وروايات وبحوث، وإنتاجات الجمعيات والمؤسسات الثقافية، والمندوبية الجهوية للسياحة والفلاحة والاتحاد الجهوي للمرأة.
أما في مسرح المبدعين الشبان فسيكون جمهور مدينة الثقافة على موعد مع عرض سمفوني لمجموعة les solistes يتبع بقراءات شعرية لتختتم السهرة بعرض حضرة الأسياد بمسرح الجهات وعرض "أمازونيا" لمجموعة باباروني بالفضاء الخارجي للمدينة.
ويتضمن برنامج هذه الاحتفالية عدّة معارض في البهو السفلي لمدينة الثقافة من بينها عرض أزياء بمرافقة موسيقية للفنان رياض الصغيّر، معرض حول المواقع الأثرية لولاية بن عروس ومعرض خاص لموقع أوذنة الأثري.
أما في البهو الرئيسي للمدينة، فينتظم جناح للصناعات التقليدية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصناعات التقليدية، وورشات مختلفة وجناح الفنون التشكيلية (لوحات فنية، منحوتات، لوحات في فن الكاركاتور، منسوجات للفنانة صفية فرحات وغيرها... ) إضافة إلى اجنحة أخرى خاصة بإصدارات الجهة من شعر وقصص وروايات وبحوث، وإنتاجات الجمعيات والمؤسسات الثقافية، والمندوبية الجهوية للسياحة والفلاحة والاتحاد الجهوي للمرأة.
أما في مسرح المبدعين الشبان فسيكون جمهور مدينة الثقافة على موعد مع عرض سمفوني لمجموعة les solistes يتبع بقراءات شعرية لتختتم السهرة بعرض حضرة الأسياد بمسرح الجهات وعرض "أمازونيا" لمجموعة باباروني بالفضاء الخارجي للمدينة.
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|Benin
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Algerie
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|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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