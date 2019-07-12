القصرين: إيقاف 3 شبان نفذوا عمليات سرقة ونشل لعدد من مستعملي الطريق بسبيطلة

Vendredi 12 Juillet 2019



وات

- تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بسبيطلة من ولاية القصرين، مساء أمس الخميس، من القاء القبض على 3 شبان نفذوا مؤخرا عمليات سرقة ونشل لعدد من مستعملي الطريق على مستوى أحد مخفضات السرعة في حي السرور بمدينة سبيطلة وحجز 3 هواتف جوالة مسروقة بحوزتهم، وفق مصدر أمني بالجهة.وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنه "تم الإحتفاظ بالموقوفين الثلاثة لمزيد التحري في شأنهم"، واوضح أن هذه الإيقافات "تمت بعد تقدم عدد من المتضررين من عمليات السرقة المتكررة بسبيطلة بشكايات لدى الوحدات الأمنية، فتم نصب كمين محكم لأحد الشبان المشاركين في هذه السرقات والقبض عليه مع تنفيذ سلسلة من المداهمات على منزلي الشابين الآخرين المتورطين معه والقبض عليهما".وشدد في سياق متصل على أن المجهودات الأمنية "متواصلة، في سبيل التصدي لمختلف الجرائم المنظمة والحفاظ على الأمن العام".