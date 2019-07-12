تقديم تاريخ صرف جرايات شهر جويلية لمتقاعدي القطاع الخاص

Vendredi 12 Juillet 2019



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- أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الجمعة أصحاب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة أن آجال صرف جرايات شهر جويلية 2019 سيكون بداية من يوم الاربعاء 24 جويلية عوضا عن الخميس 25 جويلية وذلك لتزامن هذا التاريخ مع عطلة ذكرى عيد الجمهورية.