دائرة الارهاب تنظر في ملف قضية طعن سائحين بولاية الكاف من قبل متشدد ... .

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- باشرت صباح اليوم الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية طعن سائحين بولاية الكاف بسكين من قبل متشدد ...وقد حضرت محاميته واكدت للمحكمة ان منوبها يعاني من اضطرابات نفسية وانه ظل لمدة سنة ونصف في منزله بالكاف ولم يغادره مشيرة الى انه يعالج لدى طبيب نفسي وتبين للمحكمة ان الملف الطبي للمتهم غير مضاف فقررت تاخير المحاكمة لاضافته للتثبت من مدى سلامة المدارك العقلية للمتهم ...وللتذكير فان قضية الحال تعود اطوارها الى يوم 31 مارس 2018 حيث تعرض سائحان أجنبيان يحملان جنسيّتين أوروبيّتين كانا قد حلاّ بمدينة الكاف بواسطة وسائل النّقل العمومي مساء الجمعة الموافق لـ 30 مارس 2018 وأقاما باحد النزل الشعبية بالجهة الى الاعتداء من قبل طرف وذلك بواسطة سكّين نتج عنه إصابتهما بجروح سطحيّة وقد كشفت الابحاث حينها ان المتهم كان يتواصل مع دواعش استقطبوه للقيام بعملية نوعية في الكاف فتمت احالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب نظرا لصبغتها الارهابية ...