الشاهد يلتقي بسفير مصر في تونس

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة 12 جويلية 2019 بقصر الحكومة بالقصبة بسفير مصر بتونس نبيل الحبشي.
وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة, كيفية توفير أفضل الظروف لتحول الجماهير التونسية الى مصر لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته ضدّ السنغال لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المُقامة في مصر حاليا.
وكان رئيس الحكومة قد اتصل مساء أمس بوديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لتهنئته نيابة عن جميع مكونات الوفد بهذا الترشح وليعلمه بتخصيص 3 طائرات لنقل الجماهير التونسية إلي مصر لمؤازرة المنتخب في لقائه القادمل.
ووفق بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم , أكد هشام بن أحمد وزير النقل لرئيس الجامعة على جاهزية الخطوط التونسية لحسن ترتيب الأمور بناء على قرار رئيس الحكومة.
وبادر رئيس الجامعة إثر مكالمة يوسف الشاهد بالاتصال برئيس لجنة تنظيم المسابقة لتنسيق عملية الحصول على بطاقة المحب (fan id) وعملية اقتناء التذاكر حتى تتمكن الجماهير دخول الملعب دون أي تعطيلات.
كما يتم التنسيق مع سفارة مصر بتونس لاقتصار آجال الحصول على تأشيرة الدخول للتراب المصري وكذلك مع سفير تونس بمصر السيد نجيب منيف لإجراء ما يتعين لحسن استقبال الجماهير التونسية وتسهيل تنقلاتهم ودخولهم إلى الملعب.
وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الحكومة, كيفية توفير أفضل الظروف لتحول الجماهير التونسية الى مصر لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته ضدّ السنغال لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المُقامة في مصر حاليا.
وكان رئيس الحكومة قد اتصل مساء أمس بوديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لتهنئته نيابة عن جميع مكونات الوفد بهذا الترشح وليعلمه بتخصيص 3 طائرات لنقل الجماهير التونسية إلي مصر لمؤازرة المنتخب في لقائه القادمل.
ووفق بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم , أكد هشام بن أحمد وزير النقل لرئيس الجامعة على جاهزية الخطوط التونسية لحسن ترتيب الأمور بناء على قرار رئيس الحكومة.
وبادر رئيس الجامعة إثر مكالمة يوسف الشاهد بالاتصال برئيس لجنة تنظيم المسابقة لتنسيق عملية الحصول على بطاقة المحب (fan id) وعملية اقتناء التذاكر حتى تتمكن الجماهير دخول الملعب دون أي تعطيلات.
كما يتم التنسيق مع سفارة مصر بتونس لاقتصار آجال الحصول على تأشيرة الدخول للتراب المصري وكذلك مع سفير تونس بمصر السيد نجيب منيف لإجراء ما يتعين لحسن استقبال الجماهير التونسية وتسهيل تنقلاتهم ودخولهم إلى الملعب.
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Par:Amir1 (United Kingdom )
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