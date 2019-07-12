مجموعة التريكي تفوّت في حصّتها في بنك الزيتونة لفائدة مجموعة ماجدة تونس

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- استوفت مجموعة التريكي وهي واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية التونسية اليوم 12 جويلية الجاري، في بورصة تونس، عملية إحالة حصّتها من رأس مال بنك الزيتونة البالغة 20.9% لفائدة شركة ماجدة تونس.وقد تأسست مجموعة التريكي في سنة 1948، متخصصة في الأصل في صناعة الحلويات، وتوفقت في تنويع مجالاتها لتشمل عديد القطاعات الأخرى، ومن بينها صناعة الأثاث والتأثيث والمعدات الكهربائية وخدمات البناء والأشغال العامة والتصرّف في النفايات وكذالك تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى جانب الفلاحة وغيرها. وكما تعزز نشاطها الدولي في القارات الخمس تتوفر مجموعة التريكي على أكثر من 2000 شخص.