هيئة النفاذ الى المعلومة تلزم المجلس الاعلى للقضاء بتسليم جمعية القضاة وثائق تخص الحركة القضائية

Vendredi 12 Juillet 2019



وات

- ألزمت هيئة النفاذ الى المعلومة المجلس الاعلى للقضاء بتسليم جمعية القضاة التونسيين نسخة من المحاضر المتضمنة لمعايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية القضائية والمعايير المعتمدة في نقلة القضاة من أجل مصلحة العمل والقرارات الصادرة في الغرض بعنوان الحركة القضائية لسنة 2019/2018.وأفادت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة بأن القرار الذى أصدرته أمس الخميس يأتى في إطار إختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ الى المعلومة، مشيرة الى أنها أصدرت كذلك 11 قرارا آخر ليبلغ العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل الهيئة الى 656 دعوى من جملة 1055 نشرت أمامها.