هيئة النفاذ الى المعلومة تلزم المجلس الاعلى للقضاء بتسليم جمعية القضاة وثائق تخص الحركة القضائية

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - ألزمت هيئة النفاذ الى المعلومة المجلس الاعلى للقضاء بتسليم جمعية القضاة التونسيين نسخة من المحاضر المتضمنة لمعايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية القضائية والمعايير المعتمدة في نقلة القضاة من أجل مصلحة العمل والقرارات الصادرة في الغرض بعنوان الحركة القضائية لسنة 2019/2018.
وأفادت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة بأن القرار الذى أصدرته أمس الخميس يأتى في إطار إختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ الى المعلومة، مشيرة الى أنها أصدرت كذلك 11 قرارا آخر ليبلغ العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل الهيئة الى 656 دعوى من جملة 1055 نشرت أمامها.
وأفادت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة بأن القرار الذى أصدرته أمس الخميس يأتى في إطار إختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ الى المعلومة، مشيرة الى أنها أصدرت كذلك 11 قرارا آخر ليبلغ العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل الهيئة الى 656 دعوى من جملة 1055 نشرت أمامها.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 23:30 المرزوقي خطاب يحمل بذور الجهوية
- Hier 20:57 مدرب الجزائر: لن نفرّط في لقب أمم إفريقيا
- Hier 20:23 أمم إفريقيا.. الجزائر تتأهل إلى نصف النهائي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:07
|19:42
|16:16
|12:32
|05:09
|03:17
|
33°
|35°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|35°-24
|38°-25
|36°-24
|31°-24
|30°-22
Follow @babnet_Tunisie
(138 782) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 736) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 521) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 611) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 214) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 145) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 046) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 201) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 697) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 290) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 041) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 733) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 198) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 277) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 466) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 813) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 41 781) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 40 439) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 876) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 496) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:Amir1 (United Kingdom )
Sur: الشاهد يلتقي بسفير مصر في تونس