ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حاجب العيون: وفاة 4 اشخاص و اصابة 8 بينهم رضيع

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي جد صباح اليوم ، بمنطقة الرحيمة التابعة لمعتمدية حاجب العيون الى 4 قتلى فيما بلغ عدد المصابين 8 اشخاص بينهم رضيع تم الاحتفاظ به بمستشفى حاجب العيون و اثنان حالتهما خطيرة .وقد تمثلت صورة الحادث وفق اذاعة صبرة أف أم في اصطدام بين سيارة اجرة لواج وشاحنة خفيفة .