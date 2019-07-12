ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حاجب العيون: وفاة 4 اشخاص و اصابة 8 بينهم رضيع

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي جد صباح اليوم ، بمنطقة الرحيمة التابعة لمعتمدية حاجب العيون الى 4 قتلى فيما بلغ عدد المصابين 8 اشخاص بينهم رضيع تم الاحتفاظ به بمستشفى حاجب العيون و اثنان حالتهما خطيرة .
وقد تمثلت صورة الحادث وفق اذاعة صبرة أف أم في اصطدام بين سيارة اجرة لواج وشاحنة خفيفة .
وقد تمثلت صورة الحادث وفق اذاعة صبرة أف أم في اصطدام بين سيارة اجرة لواج وشاحنة خفيفة .
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Par:RIADH (France )
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