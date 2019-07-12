خلال جلسة عمل بإشراف روني الطرابلسي: جملة من القرارات لتطوير السياحة بولاية جندوية

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - أشرف وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، أمس الخميس بمقر الوزارة، على جلسة عمل حول الوضع السياحي بولاية جندوبة بحضور والي الجهة علي المرموري وعدد من نواب الشعب عن ولاية جندوبة ورؤساء البلديات وممثلي الهياكل المعنية والمجتمع المدني بولاية جندوبة.
وتم، خلال الجلسة، اتخاذ جملة من القرارات لتطوير قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بولاية جندوية. وتتمثل أهم هذه القرارات في ما يلي :
- مضاعفة المنحة السياحية الممنوحة لبلديتي عين دراهم وطبرقة.
- إدراج بلدية بني مطير ضمن البلديات المصنفة سياحيا.
- تهيئة المسلك السياحي ببني مطير.
- إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والنقل بهدف إعادة الحركية لمطار طبرقة الدولي وإعادة تنشيطه في أقرب الآجال.
- منح دعم خصوصي لمهرجاني "طبرقة الدولي" و "بلريجا الدولي" خلال دورة 2019.
- التسريع في دعم مهرجان"الجاز الدولي" بطبرقة ليتمكن من استرجاع مكانته واشعاعه الدولي.
- تحيين دراسات تهيئة المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم وإتمام إجراءات تخصيص العقار لفائدة الوكالة العقارية السياحية سنة 2019 بكلفة 14 م.د.
- تخصيص فضاء لعرض منتوجات الحرفيات والعاملين في قطاع الصناعات التقليدية بالجهة بكلفة 500 ألف دينار.
- تهيئة 35 كشك لعرض وبيع منتوجات الصناعات التقليدية على الطريق الوطنية عدد 17 بين فرنانة وطبرقة عبر عين دراهم بكلفة 350 أ. د.
وأكد روني الطرابلسي على ضرورة تظافر جهود كل الاطراف المعنية للتمكن من تنفيذ هذه القرارات مشيرا إلى الحرص الخاص الذي يوليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد لولاية جندوبة ولكافة الجهات الداخلية بهدف تحقيق التنمية بها وضمان العيش الكريم لمتساكني هذه المناطق.
وتم، خلال الجلسة، اتخاذ جملة من القرارات لتطوير قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بولاية جندوية. وتتمثل أهم هذه القرارات في ما يلي :
- مضاعفة المنحة السياحية الممنوحة لبلديتي عين دراهم وطبرقة.
- إدراج بلدية بني مطير ضمن البلديات المصنفة سياحيا.
- تهيئة المسلك السياحي ببني مطير.
- إحداث لجنة مشتركة بين وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والنقل بهدف إعادة الحركية لمطار طبرقة الدولي وإعادة تنشيطه في أقرب الآجال.
- منح دعم خصوصي لمهرجاني "طبرقة الدولي" و "بلريجا الدولي" خلال دورة 2019.
- التسريع في دعم مهرجان"الجاز الدولي" بطبرقة ليتمكن من استرجاع مكانته واشعاعه الدولي.
- تحيين دراسات تهيئة المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم وإتمام إجراءات تخصيص العقار لفائدة الوكالة العقارية السياحية سنة 2019 بكلفة 14 م.د.
- تخصيص فضاء لعرض منتوجات الحرفيات والعاملين في قطاع الصناعات التقليدية بالجهة بكلفة 500 ألف دينار.
- تهيئة 35 كشك لعرض وبيع منتوجات الصناعات التقليدية على الطريق الوطنية عدد 17 بين فرنانة وطبرقة عبر عين دراهم بكلفة 350 أ. د.
وأكد روني الطرابلسي على ضرورة تظافر جهود كل الاطراف المعنية للتمكن من تنفيذ هذه القرارات مشيرا إلى الحرص الخاص الذي يوليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد لولاية جندوبة ولكافة الجهات الداخلية بهدف تحقيق التنمية بها وضمان العيش الكريم لمتساكني هذه المناطق.
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|Benin
|Nigeria
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
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|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:RIADH (France )
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