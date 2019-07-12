توفيق الراجحي: الحكومة ستتكفل بسداد 40 بالمائة من ديون العائلات المعوزة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - أعلن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي اليوم الجمعة أن الحكومة ستتكفل بسداد نسبة 40 بالمائة من ديون العائلات المعوزة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
واعتبر الراجحي خلال ندوة عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه لا يجب حشر الإصلاحات في التجاذبات السياسية مشيرا إلى أن التوافق على الإصلاحات وانخراط مختلف الأطراف فيها ممثلة في الحكومة ومجلس النواب والمنظمات الوطنية والأحزاب يؤدي إلى تحقيق مردودية الإصلاحات.
وأضاف ان مسار الإصلاحات يقتضي أحيانا اتخاذ إجراءات مؤلمة ولا شعبية مبينا أن هدف هذه الإجراءات يتمثل في تطوير الاقتصاد.
وكشف أن اعتمادات صندوق الدعم تناهز سنويا 5 آلاف مليون دينار مؤكدا أن احتياجات تونس من البنية التحتية تبلغ 10 آلاف مليون دينار.
واعتبر الراجحي خلال ندوة عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه لا يجب حشر الإصلاحات في التجاذبات السياسية مشيرا إلى أن التوافق على الإصلاحات وانخراط مختلف الأطراف فيها ممثلة في الحكومة ومجلس النواب والمنظمات الوطنية والأحزاب يؤدي إلى تحقيق مردودية الإصلاحات.
وأضاف ان مسار الإصلاحات يقتضي أحيانا اتخاذ إجراءات مؤلمة ولا شعبية مبينا أن هدف هذه الإجراءات يتمثل في تطوير الاقتصاد.
وكشف أن اعتمادات صندوق الدعم تناهز سنويا 5 آلاف مليون دينار مؤكدا أن احتياجات تونس من البنية التحتية تبلغ 10 آلاف مليون دينار.
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Par:RIADH (France )
Sur: العرّاف محسن العيفة باكيا: قلتلكم راهي تونس باش تربح... ريتوشي كلامي طلع صحيح