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القصرين: حملة تمشيط واسعة ومداهمة لمنزل بحي القضاة في القصرين المدينة بعد الإشتباه في وجود عنصر إرهابي به

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - نفذت وحدات أمنية مشتركة من حرس وشرطة بولاية القصرين، مساء اليوم الخميس، حملة تمشيط واسعة بحي القضاة بمدينة القصرين عقبتها عملية مداهمة لأحد المنازل بنفس الحي، وذلك بعد الإشتباه في تحصن عنصر إرهابي به، وفق مصدر أمني بالجهة .

وأكد ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالقصرين، أن حملة التمشيط والمداهمة لم تسفر عن أية نتيجة، وجاءت بناء على معلومة تلقتها المصالح الأمنية بالجهة مساء الخميس ومفادها تحصن أحد الإرهابيين بمنزل في حي القضاة، فتم التعاطي مع هذه المعلومة بالجدية والسرعة المطلوبتين، دون أن يفصح عن معطيات أخرى ذات صلة.


  
  
     
  
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  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
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Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
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Cameroun 5 3 1 2 0 2
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Benin 3 3 0 3 0 0
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