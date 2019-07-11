تونس تحتفل بترشح منتخبها الى نصف نهائي كاس الامم الافريقية

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - خرجت الجماهير التونسية مساء اليوم الى ساحات وشوارع تونس العاصمة وضواحيها بأعداد غفيرة للاحتفال ببلوغ المنتخب التونسي لكرة القدم الى الدور نصف النهائي لكاس امم افريقيا 2019 في اجواء احتفالية في سهرة صيفية رائقة وبمجرد اعلان الحكم عن نهاية المباراة التي فاز فيها المنتخب التونسي مساء اليوم في ملعب السلام بالقاهرة على متتخب مدغشقر 3-صفر اطلقت السيارات العنان لمنبهات الصوت وجابت الشوراع ورفع احباء المنتخب من كل الاجيال العلم التونسي في مشاهد اعادت الى الاذهان صولات و جولات المنتخبات والاندية التونسية في المسابقات القارية وهبت الجماهير من مختلف الاحياء المجاورة إلى وسط العاصمة والى الساحات الكبرى مرددة هتافات تمجد المنتخب الوطني وتثني على عزيمة اللاعبين الذين نجحوا في كسب ترشح مهم في كاس الامم الافريقية وفتحوا افاقا لمزيد الانتصارات في البطولة الافريقية وغصت ساحات وشوارع وسط شوارع تونس العاصمة بالسيارات ورفع المشجعون الأعلام التونسية ورددوا الأهازيج التي تتغنى بإنجازات المنتخب التونسي الذي فاز واقنع اليوم في مباراته بملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة كما نزلت الاف الجماهير اليوم إلى الشوارع ومفترقات الطرقات بعدد من المدن التونسية تعبيرا عن فرحتهم بترشح المنتخب التونسي الى نصف نهائي البطولة الافريقية املين في مزيد الانتصارات في المسابقة الافريقية بعد ان استعاد المنتخب توازنه وتحسن اداؤه مقارنة ببداية البطولة.
ووضع المنتخب التونسي لكرة القدم حدا لإخفاقاته السابقة في نهائيات كاس الامم الافريقية حيث انه لم يبلغ المربع الذهبي منذ دورة تونس 2004 التي توج بلقبها.
ووضع المنتخب التونسي لكرة القدم حدا لإخفاقاته السابقة في نهائيات كاس الامم الافريقية حيث انه لم يبلغ المربع الذهبي منذ دورة تونس 2004 التي توج بلقبها.
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|G
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|P
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|0
|2
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|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:essoltan (France )
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