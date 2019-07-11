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وزارة التربية: 40.46 بالمائة نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا 2019

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - بلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة في امتحان الباكالوريا 40.46 بالمائة، لترتفع بذلك نسبة النجاح العامة للباكالوريا 2019 في دورتيها الرئيسية والمراقبة الى حدود 45.62 بالمائة، حسب بلاغ أصدرته وزارة التربية مساء اليوم الخميس.
واستأثرت شعبة العلوم التجريبية بأعلى نسبة نجاح خلال دورة المراقبة، إذ بلغت نسبة 61.53 بالمائة، تليها في المرتبة الثانية شعبة الرياضة ب49.63 بالمائة، فشعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 38.88 بالمائة، ثم شعبة الاداب بنسبة 36.87 بالمائة، وعلوم الاعلامية بنسبة 32.64 بالمائة، وأتت شعبة علوم التقنية في المرتبة السادسة بنسبة 29.45 بالمائة، لتتذيل شعبة الرياضيات القائمة من حيث نسبة النجاح المقدرة ب 25.37 بالمائة.

وتصدرت مندوبية صفاقس 2 أعلى نسب النجاح خلال هذه الدورة بنسبة 65.18 بالمائة، عقبتها مندوبية صفاقس 1 بنسبة 64.28 بالمائة، ثم ولاية المنستير بنسبة 60.45 بالمائة، فيما آلت المرتبة الأخيرة من حيث نسبة النجاح لمندوبية جندوبة بنسبة 39.10 بالمائة.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie (1-1) 3-4 Tab
    20:00: Madagascar - Tunisie (0-3)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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