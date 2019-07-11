توقيع اتفاقيتي شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومؤسستين فرنسيتين في مجال التشغيل

Jeudi 11 Juillet 2019



وات

- تم التوقيع، اليوم الخميس، على اتفاقيتي شراكة بدار التونسي بباريس، بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمؤسستين الفرنسيتين المختصتين في انتداب الكفاءات بالخارج "أغرونوت لخدمات الموارد البشرية" و"أسيسترا للاستشارة".وتندرج هاتين الاتفاقيتين في اطار الاتفاقية الموقعة في 28 أفريل الماضي والمتعلقة بالتصرف في حركة المهاجرين والتنمية التضامنية بين فرنسا وتونس.وتهدف الاتفاقيتين إلى فتح فرص جديدة للعمل بالخارج لفائدة اليد العاملة التونسية في مجالات مختلفة.وفي تصريح لمراسلة "وات" في باريس، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقر يوسف فنيرة الذي يؤدي زيارة إلى فرنسا بثلاثة أيام في اطار اجتماع لجنة القيادة المتعلقة بالهجرة أن هناك عدة اتفاقيات سيتم إمضاؤها في اطار الشراكة التونسية الفرنسية ستمكن من ضمان فرص جديدة للتشغيل.والتقى فنيرة،على هامش هذه الزيارة، بمسؤولين فرنسيين من "قطب التشغيل" ومن الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج.