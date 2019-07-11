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توقيع اتفاقيتي شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومؤسستين فرنسيتين في مجال التشغيل

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - تم التوقيع، اليوم الخميس، على اتفاقيتي شراكة بدار التونسي بباريس، بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمؤسستين الفرنسيتين المختصتين في انتداب الكفاءات بالخارج "أغرونوت لخدمات الموارد البشرية" و"أسيسترا للاستشارة".

وتندرج هاتين الاتفاقيتين في اطار الاتفاقية الموقعة في 28 أفريل الماضي والمتعلقة بالتصرف في حركة المهاجرين والتنمية التضامنية بين فرنسا وتونس.
وتهدف الاتفاقيتين إلى فتح فرص جديدة للعمل بالخارج لفائدة اليد العاملة التونسية في مجالات مختلفة.


وفي تصريح لمراسلة "وات" في باريس، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقر يوسف فنيرة الذي يؤدي زيارة إلى فرنسا بثلاثة أيام في اطار اجتماع لجنة القيادة المتعلقة بالهجرة أن هناك عدة اتفاقيات سيتم إمضاؤها في اطار الشراكة التونسية الفرنسية ستمكن من ضمان فرص جديدة للتشغيل.
والتقى فنيرة،على هامش هذه الزيارة، بمسؤولين فرنسيين من "قطب التشغيل" ومن الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie (1-1) 3-4 Tab
    20:00: Madagascar - Tunisie (0-2)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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