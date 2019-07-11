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اتحاد تطاوين ينتدب الجزائري مولاي عبد العزيز عبد القادر

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - تعاقد اتحاد تطاوين مع لاعب جمعية وهران والمنتخب الاولمبي الجزائري مولاي عبدالعزيز عبدالقادر لثلاث مواسم .

ويشغل عبد القادر خطة مهاجم رواق من مواليد 1999 كما تعاقد الاتحاد مع الحارس خميس الثامري القادم من النادي البنزرتي .


ويستعد اتحاد تطاوين الذي يدربه وليد الشتاوي للموسم الجديد بعد ان ظهر بمستوى طيب خلال الموسم الماضي وانطلقت تحضيراته بداية الاسبوع بمشاركة لاعب الترجي سابقا وابن الاتحاد "سعد بقير" الذي يستعد لخوض تجربة احترافية في السعودية.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie (1-1) 3-4 Tab
    20:00: Madagascar - Tunisie (0-2)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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