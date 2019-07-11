منوبة: الاعتداء على ثلاثة أعوان بمعهد القصاب في منوبة والنقابة تقرر تنظيم يوم احتجاجي غدا الجمعة

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - تعرّض ظهر اليوم الخميس ثلاثة أعوان صحة بمعهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بمنوبة الى اعتداء بالعنف اللفظي والمادي من قبل مرافق مريض تسبّب لهم في جروح وكدمات حسب ما صرّح به كاتب النقابة الاساسية بالمستشفى ياسين القصدلي لمراسلة (وات).
وأوضح أنّه على إثر نقاش حول إجراءات مغادرة مريض مقيم بالمستشفى بين مرافقه والعون تطور الامر الى مشادة كلامية فاعتداء بالعنف الامر الذي دفع بعونين اخرين لمحاولة تخليص زميلهم حيث نالهم الاعتداء أيضا كما تم تهشيم بلور واجهة مدخل المستشفى.
وأشار إلى أنّه تمّ إعلام الجهات الامنية وتقديم الاعوان لشكوى في الغرض ضدّ المعتدي مصرّين على تتبّعه وحمايتهم من مثل هذه الاعتداءات التي باتت متكررة وتطالهم في كل مناسبة دون عقاب أو مساءلة المعتدين، فيما عاين عدل تنفيذ الاضرار بالمستشفى .
وقد أعلنت النقابة الاساسية عقب الحادثة تنظيم يوم احتجاجي طيلة غد الجمعة بالمستشفى تنديدا بتكررالاعتداءات على الاعوان وعدم تركيز نقطة أمنية قارة تضمّ أكثر من عون وخاصة ليلا لايقاف نزيف الهرسلة والتهديد والعنف المتواصل كما طالبت حسب كاتب عان النقابة الاساسية بضرورة الاستماع الى مشاغلهم المتعلقة بتكرر الاعتداءات ونقص الاعوان خاصة .
وتولّى أعوان مركز الامن بمنوبة فتح بحث في الحادثة والاستماع الى جميع الاطراف في الحادثة في انتظار ما ستقرره النيابة العمومية.
وأوضح أنّه على إثر نقاش حول إجراءات مغادرة مريض مقيم بالمستشفى بين مرافقه والعون تطور الامر الى مشادة كلامية فاعتداء بالعنف الامر الذي دفع بعونين اخرين لمحاولة تخليص زميلهم حيث نالهم الاعتداء أيضا كما تم تهشيم بلور واجهة مدخل المستشفى.
وأشار إلى أنّه تمّ إعلام الجهات الامنية وتقديم الاعوان لشكوى في الغرض ضدّ المعتدي مصرّين على تتبّعه وحمايتهم من مثل هذه الاعتداءات التي باتت متكررة وتطالهم في كل مناسبة دون عقاب أو مساءلة المعتدين، فيما عاين عدل تنفيذ الاضرار بالمستشفى .
وقد أعلنت النقابة الاساسية عقب الحادثة تنظيم يوم احتجاجي طيلة غد الجمعة بالمستشفى تنديدا بتكررالاعتداءات على الاعوان وعدم تركيز نقطة أمنية قارة تضمّ أكثر من عون وخاصة ليلا لايقاف نزيف الهرسلة والتهديد والعنف المتواصل كما طالبت حسب كاتب عان النقابة الاساسية بضرورة الاستماع الى مشاغلهم المتعلقة بتكرر الاعتداءات ونقص الاعوان خاصة .
وتولّى أعوان مركز الامن بمنوبة فتح بحث في الحادثة والاستماع الى جميع الاطراف في الحادثة في انتظار ما ستقرره النيابة العمومية.
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|Quarts de Finale
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|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|-
|-
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|Nigeria
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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