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صفاقس: محكمة الناحية في معتمدية عقارب تأذن بالتوقف الفوري عن استعمال مصبّ ''القنة'' لتجميع الفضلات

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - أصدرت محكمة الناحية بمعتمدية عقارب التابعة لولاية صفاقس، اليوم الخميس، إذنا على عريضة يقضي بالتوقّف الفوري عن استعمال مصبّ "القنة" لتجميع الفضلات نظرا للاخطار التي يمثّلها على صحة المواطنين وحقهم في التمتع ببيئة سليمة وذلك حسب الفصلين213 و214 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وما ينص عليه الفصل 45 من الدستور.

وأوضحت القاضية بمحكمة الناحية في عقارب أحلام قوبعة في تصريح لمراسلة (وات) بصفاقس أن هذا الإذن قد تمّ التوجّه به أساسا الى وزارة الشؤون المحلية والبيئة وشركة المناولة "سيقور" والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير، يلزمها بإزالة الفضلات التي وقع تجميعها بمصب "القنة" وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا الاذن.
وذكرت أن قرار المحكمة قد جاء بناء على شكوى تقدم بها عدد من متساكني معتمدية عقارب.


  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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Senegal Senegal - Benin Benin
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