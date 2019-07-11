زغوان: فشل التوصل إلى تركيز المجلس البلدي بجبل الوسط للمرة الرابعة على التوالي بسبب نزاع قضائي

Jeudi 11 Juillet 2019



وات

- أعلن، اليوم الخميس والي زغوان، صالح المطيراوي، على إثر إشرافه على جلسة مغلقة، عن تعذر التوصل إلى تركيز المجلس البلدي بجبل الوسط وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بسبب نزاع قضائي قائم بين القائمات الفائزة في الانتخابات البلدية الأخيرة.وأوضح في هذا الإطار، أنه تم اليوم في محاولة لتركيز المجلس، الاعتماد على مراسلة وزير الشؤون المحلية والبيئة والتي تنص على الزامية دعوة كافة أعضاء القائمات الفائزة بمقاعد المجلس وعددها 12 مقعدا لحضور الجلسة، وعلى قرار المحكمة الإدارية بتونس الصادر في 18 أفريل 2019 والمؤيد بجلستها العامة ليوم 2 ماي 2019 والقاضي بإلغاء كافة الإجراءات والقرارات المنبثقة عن الجلسات السابقة.ولاحظ في هذا الصدد، أن رئيس القائمة المستقلة "وردة جبل الوسط " والمتحصلة على نصف مقاعد المجلس، استظهر خلال جلسة اليوم بحكم قضائي آخر صادر عن المحكمة الإدارية بنابل بتاريخ 7 جوان 2019 يقضي بعدم التراجع عن استقالة أحد أعضاء القائمات المنافسة موضوع الخلاف بين الطرفين.وقد وضع هذا التباين، السلطة الجهوية أمام نزاع قضائي وقانوني ما حال مجددا دون تركيز المجلس البلدي بجبل الوسط.وأكد والي الجهة، أنه سيتم على خلفية ذلك توجيه تقرير مفصل إلى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة يتضمن كافة المعطيات حول ملابسات هذا الملف، لاتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية والإدارية اللازمة للحسم فيه بصورة نهائية .يذكر أن المجلس البلدي بجبل الوسط يتنافس على رئاسته كل من القائمة المستقلة "وردة جبل الوسط بـ6 مقاعد وكتلة تضم 4 قائمات (3 مستقلة و1 عن حركة النهضة) .