Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Araka 3asia El Dam3  

وزير الدفاع الوطني يشرف على حفل تخرج الدورة الواحدة والأربعين لمدرسة الأركان

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - أشرف وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي صباح اليوم الخميس 11 جويلية 2019، على حفل تخرج الدورة الواحدة والأربعين لمدرسة الأركان و تولى تسليم الشهائد لخريجي الدفعة الأولى والثانية الذين تابعوا تكوينهم خلال هذه التكوينية 2018-2019 ويشارك في هذه الدورة التكوينية عدد من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة وهي الجزائر والمغرب ومصر والعربية السعوديّة والبنين وبركينا فاسو والكامرون وإفريقيا الوسطى والكوت ديفوار ومالي والنيجر والتشاد وفرنسا وإيطاليا.

وبين وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن التكوين بمدرسة الأركان، يمثل حلقة هامة في مسيرة الضابط، إذ يشمل مجال التصور والتخطيط والتسيير والمساعدة على اتخاذ القرار بالإضافة إلى دعم القدرات القياديّة للضابط ومزيد إلمامه بأطر استخدام القوات المسلحة في ضوء التحديات الأمنية الراهنة وخاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير النظامية، داعيا إلى مراجعة البرنامج التكويني حتى يكون مواكبا للرهانات والتحديات الأمنية الحالية والمستقبليّة.


وأبرز أهمية اللغات الحية باعتبارها أداة للتواصل مع المعرفة العلمية والتقنية مشيرا إلى أنه سيتم إدماج اللغة الأنقليزيّة العملياتيّة كمادة رئيسيّة تحظى بحيز زمني هام ضمن برنامج التكوين وذلك بداية من الدورة القادمة.

وأكد ضرورة ملازمة اليقظة والانضباط في هذه المرحلة الدقيقة للمساهمة في ضمان عوامل تحقيق الأمن بالبلاد واستقرارها ورفع التحديات الأمنية وخاصة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للتهريب والأنشطة غير الشرعية والإستعداد إلى المحطّات الوطنية بمختلف مظاهرها السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة.

  
  
     
  
cadre-318da9b935fad926c90ed37ff15e8866-2019-07-11 18:09:45






0 de 0 commentaires pour l'article 185574



Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie
    20:00: Madagascar - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
- - Nigeria Nigeria


En continu

الخميس 11 جويلية 2019 | 8 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:42 16:16 12:32 05:08 03:16
29°
 29° % 48 :الرطــوبة
تونــس 21°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
29°-2134°-2437°-2536°-2430°-24
  • Avoirs en devises
    13814,6

  • (10 juill)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,24204 DT        1$ =2,87483 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 juill)   1221,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562866352|185574 349|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires