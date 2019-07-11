منوبة: ضبط مسدس قديم وثلاث طلقات نارية لدى مواطن بالبطان

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - ضبط أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني في طبربة من ولاية منوبة سلاحا ناريا يتمثّل في مسدّس قديم وثلاث طلقات لدى أحد متساكني منطقة الحلفاوي بعمادة " برّ التومي" من معتمدية البطّان حسب ما افاد به مصدر أمني مراسلة (وات) بالجهة.
وأضاف أنّه على إثر معلومات حول احتفاظ مواطن بمسّدس وبعد استشارة النياية العمومية تمّت مداهمة مسكن المواطن البالغ من العمر 51 سنة وضبط مسدّس قديم صالح للاستعمال مع ثلاث طلقات نارية .
وبالتحرّي معه أكّد احتفاظه بالمسدّس الذي عثر عليه والده قبل عشرات السنين إذ أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالابقاء على المواطن في حالة سراح وعرض السلاح على الاختبار الفني.
وأضاف أنّه على إثر معلومات حول احتفاظ مواطن بمسّدس وبعد استشارة النياية العمومية تمّت مداهمة مسكن المواطن البالغ من العمر 51 سنة وضبط مسدّس قديم صالح للاستعمال مع ثلاث طلقات نارية .
وبالتحرّي معه أكّد احتفاظه بالمسدّس الذي عثر عليه والده قبل عشرات السنين إذ أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالابقاء على المواطن في حالة سراح وعرض السلاح على الاختبار الفني.
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|A Sud
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- 09:54 إلا طاووس لا بواكي لها..
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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