سيدي بوزيد: ورشة عمل حول '' اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة مع الاتحاد الاوروبي''

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - نظّمت اليوم الخميس النقابة الجهوية للفلاحين بسيدي بوزيد بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ورشة عمل حول " اتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّقة مع الاتحاد الاوروبي" تحت شعار " الفلاّح أوّلا".
وذكر عضو نقابة الفلاحين كريم داود في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان الاتفاقية "مخيفة" للفلاحين وخاصة لصغار الفلاحين وطالب بمنح مهلة 15 سنة لتأهيل القطاع الفلاحي ولتأهيل المستغلات الفلاحية ولاعداد تعاونيات تكون قادرة على المنافسة، مؤكّدا دور الجهات وخاصة ولاية سيدي بوزيد في الانتاج الفلاحي على مستوى وطني وعلى دور قطاع الفلاحة في النمو الاقتصادي وفي توفير مواطن الشغل وبين ان هذه الاتفاقية رغم انها ستفتح السوق الاوروبية إلاّ أنها محفوفة ببعض المخاطر.
وأضاف أن ورشة العمل اليوم خصصت للفلاحين للتعريف باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة مع الاتحاد الاوروبي وللتحاور معهم في مختلف الاشكاليات والايجابيات الوارد من هذه الاتفاقية.
وخصّصت الورشة إلى عرض واقع الوضع الفلاحي والحلول التي يطرحها الفلاح وانتظمت بحضور ممثلين عن الاتحاد الاوروبي وعن مكتب الدراسات المتوسط وخبير اقتصادي وعدد من الفلاحين والجمعيات ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني.
وذكر عضو نقابة الفلاحين كريم داود في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان الاتفاقية "مخيفة" للفلاحين وخاصة لصغار الفلاحين وطالب بمنح مهلة 15 سنة لتأهيل القطاع الفلاحي ولتأهيل المستغلات الفلاحية ولاعداد تعاونيات تكون قادرة على المنافسة، مؤكّدا دور الجهات وخاصة ولاية سيدي بوزيد في الانتاج الفلاحي على مستوى وطني وعلى دور قطاع الفلاحة في النمو الاقتصادي وفي توفير مواطن الشغل وبين ان هذه الاتفاقية رغم انها ستفتح السوق الاوروبية إلاّ أنها محفوفة ببعض المخاطر.
وأضاف أن ورشة العمل اليوم خصصت للفلاحين للتعريف باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمقة مع الاتحاد الاوروبي وللتحاور معهم في مختلف الاشكاليات والايجابيات الوارد من هذه الاتفاقية.
وخصّصت الورشة إلى عرض واقع الوضع الفلاحي والحلول التي يطرحها الفلاح وانتظمت بحضور ممثلين عن الاتحاد الاوروبي وعن مكتب الدراسات المتوسط وخبير اقتصادي وعدد من الفلاحين والجمعيات ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني.
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Tunisie
|Algerie
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Par:essoltan (France )
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