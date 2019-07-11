افتتاح تمثيلية للمركز الثقافي الفرنسي بقابس بداية سنة 2020 (سفير فرنسا بتونس)

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - أعلن سفير فرنسا بتونس أوليفيي بوافر دارفور، خلال لقاء جمعه، صباح اليوم الخميس، بوالي قابس منجي ثامر، عن افتتاح تمثيلية للمركز الثقافي الفرنسي بقابس بداية سنة 2020 ، مشيرا إلى أن هذه التمثيلية ستساهم في إثراء الحياة الثقافية بالجهة.
وأبرز السفير الفرنسي، أهمية دفع التعاون اللامركزي القائم بين قابس ومقاطعة سواحل الأرمور بفرنسا، معربا عن اهتمامه بالمشاريع التي سيتم انجازها بالتعاون بين بلدية قابس وبلدية سان بريو.
ولفت، في هذا السياق،إلى أهمية مشاركة الجهة في تظاهرة "الموسم الأزرق" التي من شأنها أن تساعد على تطوير مفهوم الاقتصاد الأزرق وتسهم في تثمين السواحل التونسية.
واقترح بوافر دارفور، تنظيم ندوة دولية حول الجهة يتم فيها بالخصوص التطرق إلى كافة إشكاليات خليج قابس، وتقديم مشاريع تنموية على ضوءها لفائدته من جهته، تطرق والي الجهة، الى البرامج التي أعدتها الحكومة لمعالجة الملف البيئي بقابس، مبينا أن مشروع المدينة الصناعية الجديدة المعلن عنه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 جوان 2017، يمثل الحل الأمثل لمعالجة هذا الملف بشكل جذري، فضلا عما سيوفره هذا المشروع من آفاق تنموية واعدة لفائدة الولاية ككل.
وأبرز السفير الفرنسي، أهمية دفع التعاون اللامركزي القائم بين قابس ومقاطعة سواحل الأرمور بفرنسا، معربا عن اهتمامه بالمشاريع التي سيتم انجازها بالتعاون بين بلدية قابس وبلدية سان بريو.
ولفت، في هذا السياق،إلى أهمية مشاركة الجهة في تظاهرة "الموسم الأزرق" التي من شأنها أن تساعد على تطوير مفهوم الاقتصاد الأزرق وتسهم في تثمين السواحل التونسية.
واقترح بوافر دارفور، تنظيم ندوة دولية حول الجهة يتم فيها بالخصوص التطرق إلى كافة إشكاليات خليج قابس، وتقديم مشاريع تنموية على ضوءها لفائدته من جهته، تطرق والي الجهة، الى البرامج التي أعدتها الحكومة لمعالجة الملف البيئي بقابس، مبينا أن مشروع المدينة الصناعية الجديدة المعلن عنه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 جوان 2017، يمثل الحل الأمثل لمعالجة هذا الملف بشكل جذري، فضلا عما سيوفره هذا المشروع من آفاق تنموية واعدة لفائدة الولاية ككل.
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Par:essoltan (France )
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