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وزارة النقل ترخص لاصحاب العربات الخاصة بنقل البضائع لاستخدامها نقل الحبوب

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - اعلنت وزارة النقل، الخميس، الترخيص باستخدام عربات نقل البضائع للحساب الخاص للقيام بنقل الحبوب لحساب الغير وذلك سواء بين مواقع الانتاج ومراكز التجميع او الخزن او التكييف او معامل التحويل او موانئ التصدير.

ويمتد هذا الترخيص، من غرة جوان 2019 الى غاية يوم31ديسمبر 2019 من كل سنة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وباعتبار الصابة القياسية للحبوب خلال هذا الموسم، دعت الوزارة الناقلين الخواص الى الاتصال بديوان الحبوب للمساهمة في تأمين عمليات النقل في افضل الظروف، وفق ذات البلاغ.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie
    20:00: Madagascar - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
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