وزارة النقل ترخص لاصحاب العربات الخاصة بنقل البضائع لاستخدامها نقل الحبوب

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - اعلنت وزارة النقل، الخميس، الترخيص باستخدام عربات نقل البضائع للحساب الخاص للقيام بنقل الحبوب لحساب الغير وذلك سواء بين مواقع الانتاج ومراكز التجميع او الخزن او التكييف او معامل التحويل او موانئ التصدير.
ويمتد هذا الترخيص، من غرة جوان 2019 الى غاية يوم31ديسمبر 2019 من كل سنة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وباعتبار الصابة القياسية للحبوب خلال هذا الموسم، دعت الوزارة الناقلين الخواص الى الاتصال بديوان الحبوب للمساهمة في تأمين عمليات النقل في افضل الظروف، وفق ذات البلاغ.
ويمتد هذا الترخيص، من غرة جوان 2019 الى غاية يوم31ديسمبر 2019 من كل سنة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وباعتبار الصابة القياسية للحبوب خلال هذا الموسم، دعت الوزارة الناقلين الخواص الى الاتصال بديوان الحبوب للمساهمة في تأمين عمليات النقل في افضل الظروف، وفق ذات البلاغ.
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|Benin
|Nigeria
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Madagascar
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|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
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|Nigeria
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- 09:54 إلا طاووس لا بواكي لها..
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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