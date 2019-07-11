البحر يلفظ عددا من جثث المهاجرين غير النظاميين بسواحل جربة وجرجيس

Jeudi 11 Juillet 2019



وات

- لفظ البحر، مساء أمس الأربعاء، على إثر التقلبات المناخية التي عرفتها ولاية مدنين، عددا من الجثث على سواحل جربة وجرجيس، تعود لحادثة غرق مركب الهجرة الغير النظامية التي جدت بداية الشهر الجاري، والذي كان على متنه 86 مهاجرا غادروا السواحل الليبية في اتجاه ايطاليا، وفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للهلال الأحمر التونسي بالجهة لمراسلة (وات) بالجهة.وأضاف ذات المصدر، أن حادثة الغرق لم ينج منها سوى 3 أشخاص وهم من الجنسية الماليّة، يقيمون حاليّا بمركز إيواء المهاجرين بجرجيس، مشيرا الى أن وحدات الحماية المدنية والحرس البحري، تواصل بمساعدة متطوعي الهلال الأحمر التونسي، انتشال جثث الغرقى المفقودين.وبيّن، في سياق متصل، أنه تم إجراء التحاليل الجينية لـ28 جثة ودفنها بقابس، فيما لا يزال عدد آخر منها في المستشفيات وأخرى بصدد نقلها بعد التفطن الى وجودها على سطح البحر.