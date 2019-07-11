بنزرت: مكتب مراقبة الاداءات الجبائية ''طارق بن زياد'' يتحصل على علامة الجودة ايزو9001

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - تحصل مكتب مراقبة الاداءات الجبائية "طارق بن زياد" ببنزرت المدينة امس الاربعاء، على شهادة علامة الجودة ايزو 9001، وفق رئيس المكتب كاهية المدير منجي البوعزيزي لمراسل (وات) بالجهة.
واوضح البوعزيزي انه المكتب له تقاليد راسخة في عمل الجباية، لذلك تم اختياره وترشيحه للخضوع، منذ سنة 2015 وحتى نهاية افريل الفارط من السنة الجارية، الى عملية مراقبة وتدقيق من قبل مكتب دراسات محايد ومختص في مجالات الجودة، ركز عمله طيلة تلك الفترة على المراقبة الداخلية والخارجية لعمل المكتب من حيث سرعة الخدمات المسداة اللوجستية والفنية والمالية، والاستجابة الفورية لها وغيرها من علامات الارشاد والتقييم، قبل ان يتمكن من الحصول على علامة الجودة كاول مكتب مراقبة اداءات في كامل الجهة.
ولاحظ ان علامة الجودة ايزو 9001 ستمتد على فترة ثلاث سنوات اي الى اواخر سنة 2022، ويعتبر مكتب مراقبة الاداءات الجبائية "طارق بن زياد"، المكتب الوحيد والاول في بنزرت الذي يتحصل على هذه العلامة في انتظار بقية المكاتب (7 مكاتب) دون اعتبار المركز الجهوي والخلايا الثلاث في الادارة الجهوية .
واوضح البوعزيزي انه المكتب له تقاليد راسخة في عمل الجباية، لذلك تم اختياره وترشيحه للخضوع، منذ سنة 2015 وحتى نهاية افريل الفارط من السنة الجارية، الى عملية مراقبة وتدقيق من قبل مكتب دراسات محايد ومختص في مجالات الجودة، ركز عمله طيلة تلك الفترة على المراقبة الداخلية والخارجية لعمل المكتب من حيث سرعة الخدمات المسداة اللوجستية والفنية والمالية، والاستجابة الفورية لها وغيرها من علامات الارشاد والتقييم، قبل ان يتمكن من الحصول على علامة الجودة كاول مكتب مراقبة اداءات في كامل الجهة.
ولاحظ ان علامة الجودة ايزو 9001 ستمتد على فترة ثلاث سنوات اي الى اواخر سنة 2022، ويعتبر مكتب مراقبة الاداءات الجبائية "طارق بن زياد"، المكتب الوحيد والاول في بنزرت الذي يتحصل على هذه العلامة في انتظار بقية المكاتب (7 مكاتب) دون اعتبار المركز الجهوي والخلايا الثلاث في الادارة الجهوية .
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|Quarts de Finale
|Senegal
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|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
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|-
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|Nigeria
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Par:kerker (France )
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