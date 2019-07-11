المحكمة الابتدائية تنظر في شكاية ضد فريد الباجي وبن علي واطارات بوزارة الداخلية

Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- نظرت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شكاية رفعتها عائلة في حق ابنهم المحاسب والذي كان ينتمي الى جماعة الدعوة والتبليغ واختفى منذ 2005الى حدود اليوم دون معرفة مصيره وقد شملت الابحاث في القضية فريد الباجي وبن علي ووزير الداخلية والعدل ومديرين عامين بوزارة الداخلية خلال فترة 2005....وبالمناداة على العائلة الشاكية حضرت ارملة الهالك عباس اللوحي رمضانة اللوحي ولاحظت بأن زوجهاانقطعت اخباره عنها منذ 2005وهي لا تعرف شئا عن مصيره إلى حد الأن مشيرة الى انه كان يعمل محاسب في شركة خاصة وقد كان ضمن جماعة الدعوة والتبليغ موضحة ان اعوات امن حلوا الى منزلهم بجهة جبل الجلود واخذوا زوجها الى مقر وزارة الداخلية ومتذ ذلك التاريخ والى اليوم انقطعت اخباره ....وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر أي متهم...وقد حضرت محامية في حق الاستاذ سمير بن عمر عن عاىلة الهللك عباس اللوحي وطلبت التاخير لاتمام موجبات الدعوى المدنية والاطلاع واعداد وسائل الدفاع واستدعاء الشهود ...المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في طلبات محامو القائمين بالحق الشخصي...وفي تصريح. خاص لباب بنات اكد شقيق الهالك عباس اللوحي محمد صالح اللوحي ان شقيقه تم تعذيبه بمقر وزارة الداخلية على خلفية نشاطه ضمن جماعة الدعوى والتبليغ وقد اختفى عنهم منذ 2005 موجها نداء لمعرفة مصير شقيقه ومعرفة حقيقة مقتله. مشيرا الى ان ثقته في القضاء كبيرة لمعرفة الحقيقة ..