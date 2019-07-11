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جوهر بن مبارك يعلّق على تصريح سفير الإتحاد الاوروبي... لأول مرّة ديبلوماسي رفيع المستوى يضع إصبعه على امر موجع

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - علّق جوهر بن مبارك على تصريح سفير الإتحاد الاوروبي بتونس لجريدة لوموند الذي قال فيه أن "الإقتصاد التونسي في قبضة عدد قليل من العائلات و المحتكرين "

وكتب جوهر بن مبارك التدوينة التالية:
" :لأول مرّة ديبلوماسي رفيع المستوى يضع إصبعه على امر موجع

سنلف سندور مرّات و مرّات كالمجانين، و لكن في الأخير سنصل إلى المواجهة الحقيقية التي بالكاد نهمس بها خلسة. طرحها يوما بصوت مسموع سيهزّ عروش مصّاصي الدماء و سطوة عائلات "كوّشت" على ثروة شعب بكامله و خلقت لنفسها نادي مغلق للامتيازات و الاحتكار و الزبونية بتواطئ الإدارة العمومية و السلطة السياسية المتعاقبة منذ حقبة الإستعمار إلى اليوم.
تفكيك منظومة الإحتكار و تحرير الإقتصاد من سطوة أوليغارشيا الريع و غلق نادي الامتيازات نهائيا هو البرنامج الوحيد الكفيل بادخالنا عهد الحداثة الإقتصادية بنمط جديد يخلق الثروة و يحسن ادارتها بنجاعة و شفافية و عدل.
كلّ البرامج الأخرى هي محاولات لإنقاذ اقتصاد المخزن الإحتكاري و ضمان ديمومته لواصل نهب قوت "العبيد" دون اثارة سخطهم.
معركة الشعب الجارية الآن بصمت ضدّ لصوص يرتدون ثوب "الأكابرية" سيرتفع قرعها و ضجيجها، هذه ستكون أمّ المعارك و اخطرها و أكثرها مقامرة و مخاطر.
كم أتمنى ان يجد الشعب قوّة سياسية تقود نضاله و تاطّر مسيرته بتبصّر و حنكة و تصميم للانتصار في حربه و ثورته الهادئة هذه ليمنحها ثقته و يأتمنها على إنجاز التحوّلات الضرورية لادخال الاقتصاد التونسي العصر و الحداثة.

كانك عليّا أنا وجدت ضالّتي و اعرف من يمكنه لعب هذا الدور و حسمت أمري و لكن جزء مهم من الشعب لا يزال بنظر إلى الجهة الخطأ الجهة المعاكسة لمصالحه جهة أعدائه جهة الذئاب المخادعة المتنكرة في صوف الخرفان."


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185539

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 11 Juillet 2019 à 11h 00m |           
,,,,,,🛠🌍🇺🇸 والاقتصاد الأوروبي في يد العائلات اليهودية 👁💰 هذا ليس بجديد يا سي مبارك



Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie
    20:00: Madagascar - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
- - Nigeria Nigeria


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