وزير الداخلية يختتم دورة تكوينية حول جمع وتحليل بيانات حوادث المرور في تونس

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - بدعوة من جمعية سفراء السلامة المرورية، أشرف مساء يوم الأربعاء 10 جويلية 2019 وزير الداخلية "هشام الفراتي" على اختتام أشغال دورة تكوينية لفائدة إطارات وأعوان شرطة وحرس المرور حول "جمع وتحليل بيانات حوادث المرور في تونس" انعقدت يومي 09 و10 جويلية 2019 بالعاصمة.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار تطوير منظومة السلامة المرورية ومزيد تفعيل التناول العلمي لظاهرة حوادث المرور على مستوى جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بها ليتسنّى استغلالها من قبل الهياكل الإدارية والجمعياتية المعنيّة. وفي إطار تكامل المجهود التحسيسي والتوعوي مع المجهود الرقابي والزجري الذي تضطلع به الهياكل المرورية بوزارة الداخلية من الأمن والحرس الوطنيين، أكد السيد الوزير على دور المنظمات والجمعيات المعنيّة بسلامة المرور وكذلك القطاع الخاص في معاضدة مجهودات الهياكل الرسمية وتقديم المبادرات الفعالة والحلول الناجعة لمشاكل السلامة المرورية ببلادنا.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار تطوير منظومة السلامة المرورية ومزيد تفعيل التناول العلمي لظاهرة حوادث المرور على مستوى جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بها ليتسنّى استغلالها من قبل الهياكل الإدارية والجمعياتية المعنيّة. وفي إطار تكامل المجهود التحسيسي والتوعوي مع المجهود الرقابي والزجري الذي تضطلع به الهياكل المرورية بوزارة الداخلية من الأمن والحرس الوطنيين، أكد السيد الوزير على دور المنظمات والجمعيات المعنيّة بسلامة المرور وكذلك القطاع الخاص في معاضدة مجهودات الهياكل الرسمية وتقديم المبادرات الفعالة والحلول الناجعة لمشاكل السلامة المرورية ببلادنا.
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|Tunisie
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